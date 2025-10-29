OKDIARIO recorre Paiporta en el primer aniversario de la DANA. Los vecinos de la localidad más afectada por la peor riada de la historia siguen llorando a las víctimas y siguen indignados con las instituciones, especialmente con el Gobierno de Sánchez, que no ha cumplido con las obras prometidas en el barranco del Poyo. Por ello siguen con temor a que otro episodio de lluvias desemboque en otra barrancá, como se denomina en los pueblos de la zona.

Un año después de la DANA, los vecinos de Paiporta siguen reconstruyendo sus casas y comercios a la espera de las ayudas del Gobierno central, que muchos no han recibido. Juan Roig, dueño de Mercadona, dio aire a los comercios de la zona con una importante ayuda económica; Carlos Mazón ha cumplido con las ayudas hasta en dos ocasiones sin intereses y, de momento, para muchos vecinos, no hay rastro de las aportaciones que prometió Pedro Sánchez.

«No es culpa de Mazón, sino de todos los políticos», dice a OKDIARIO una vecina de Paiporta que vivió en primera fila la inundación y posterior derrumbe del barranco del Poyo y añade: «La culpa la tienen todos. Que no me vengan a decir que es un psicópata, que es esto, que es el otro».

«Eso no se olvida porque hizo mucho daño. Fallecieron muchas personas y eso no está en la mente de la gente. Tardará en irse», recalca a este periódico uno de los entrevistados. En relación al apoyo económico del Gobierno de España “deja mucho que desear”. “Mucho papeleo y muchas tonterías para luego”.

Otro de los vecinos admite que ha sido un año duro porque perdió su casa, pero que ahora se encuentran «bien». El mérito de haberse recuperado en «cierta medida» señala este vecino de Paiporta se debe principalmente a la ayuda que le han dado sus familiares y amigos: «Entre uno y otro mi familia y todo pues ayudaron y se ha podido reconstruir al cabo de un año. Un año esperando vale muchísimo».

Pasadas las 18:00 horas de este miércoles 29 de octubre, se cumplirá un año del momento en el que el agua comenzó a aparecer en las calles de Paiporta procedente del barranco del Poyo. Minutos después, una ola de casi dos metros arrasó casas, coches, los sueños de las familias y la vida de 56 vecinos de esta localidad. Por ello, durante este último año ha sido denominada como la zona cero de la DANA, lugar en el que se rinde tributo a las 229 personas que perdieron la vida en la peor riada de la historia de Valencia.