Otro bandazo de Diana Morant: pasa de pedir moción de censura a elecciones en menos de 2 semanas

En su enésimo giro de guión, la actual secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant ha vuelto a cambiar su reivindicación tras la DANA respecto al presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Primero, le reclamó la dimisión. Luego, planteó una moción de censura. Y este jueves, en la Ejecutiva del PSPV, ha manifestado que «las urnas son la única salida», en referencia a la exigencia a Carlos Mazón de unas elecciones anticipadas.

Diana Morant había anunciado este martes que ella iba a «mover ficha» contra Mazón en la Comunidad Valenciana con motivo de la Ejecutiva del PSPV de este miércoles. Y ese cambio de guión es el que se ha producido de la moción de censura, que no podía ganar y en la que no podía ser candidata, a la petición de elecciones anticipadas.

Así, en sólo cuatro días, Diana Morant ha pasado de ver cómo el candidato al que apoyaba perdía unas elecciones primarias en el PSOE valenciano a exigir ahora a Mazón que adelante elecciones en la Comunidad Valenciana. Y en menos de dos semanas Diana Morant ha pasado de reclamar una moción de censura si Mazón no dimitía, que no se ha producido, a reclamar esas elecciones anticipadas. Mientras tanto, Mazón ha resistido sin muchos problemas.

Diana Morant, como ya ha publicado OKDIARIO no ha presentado la moción de censura por dos motivos. Uno, porque no tenía los votos para ganarla. Y otro, porque ni siquiera podía haber votado ella misma esa moción de censura. Y menos, ser elegida, dado que no es diputada en las Cortes Valencianas.

En paralelo a todo ello, el panorama se ha venido complicando para el PSOE en la Comunidad Valenciana, porque las encuestas no arrojan ese hundimiento de Mazón que preveían con todo la maquinaria socialista presionando un día sí y otro también. Más bien, al contrario.

Este miércoles, Diana Morant ha manifestado que una dimisión de Carlos Mazón no es una solución, porque su relevo sería alguien del PP. Presentar una moción de censura, tampoco, porque según ha explicado «sólo generaría frustración». Y ha sostenido que si bien los números no salen, en referencia a las Cortes Valencianas, «sí salen en la calle».

Diana Morant ha dicho que el PP está más preocupado «en su reconstrucción política», que en la de Valencia. Si bien, el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ella participa como ministra, sólo ha pagado el 7,88% de las ayudas a los afectados por la DANA frente al 46% del de Mazón.