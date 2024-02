Morant rescata a los dos precandidatos que le han dejado vía libre para ser el relevo de Ximo Puig

Alejandro Soler, actual presidente del PSOE de la provincia de Alicante será el nuevo presidente del PSPV, la marca valenciana del PSOE. Y relevará, de este modo en el cargo a la ex consejera de Sanidad de Ximo Puig, Ana Barceló. Carlos Fernández Bielsa, alcalde de la localidad valenciana de Mislata será el nuevo vicesecretario general único.

De este modo Soler y Bielsa, los dos precandidatos que accedieron a dejar el camino libre a la ministra Diana Morant para liderar el PSPV obtienen su reconocimiento. No dónde ellos querían, pero sí donde Ferraz y Morant los han situado y a lo que finalmente, ambos, han accedido. Su papel, no obstante, será relevante en el futuro.

El acuerdo interno, que ha tomado cuerpo este sábado en la localidad valenciana de Torrent, y al que Diana Morant ha bautizado como el Pacto de Torrent, se visualizará ya con toda claridad este domingo, en un acto que los socialistas valencianos, con Diana Morant al frente, celebrarán en Alicante.

Pero ese pacto se preparó antes. En concreto, este martes. En una reunión mantenida en la sede de Ferraz con Santos Cerdán a la que primero acudieron Soler y Bielsa, según las fuentes consultadas y, más tarde, la ministra de Universidades. Ellos dejaban vía libre a ella para liderar el PSPV. Y accedían a puestos de relevancia o significación en su futura ejecutiva.

No era lo que ellos querían, pero accedieron después de un tempestuoso mes de enero en el que la Ejecutiva socialista para proponer las fechas del Congreso Extraordinario del PSPV, donde será relevado de su liderazgo Ximo Puig.

Por dos veces se tuvo que suspender esa Ejecutiva, prevista para los días 8, primero, y 15 de enero, porque no había acuerdo. La cosa llegó a tal punto que Ferraz, que inicialmente no iba a intervenir, terminó mediando y siendo esencial para el acuerdo. El motivo es que Pedro Sánchez no quería que la derrota de uno de ellos pudiera verse, a su vez, como la del propio Sánchez. Para eso, era crucial cerrar una candidatura única en la que, al menos en apariencia, no hubiera vencedores ni vencidos.

Alejandro Soler es persona muy próxima al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, y también, a Santos Cerdán, el secretario general de Organización del PSOE de Sánchez, que es el que ha mediado en este proceso.

El sacrificio político de Alejandro Soler ha sido el mayor entre los dos aspirantes. Porque se trataba, y él era consciente, posiblemente, de la última oportunidad de alcanzar el liderazgo en el PSOE valenciano. Su tarea no será meramente representativa.

En cuanto a Carlos Fernández Bielsa, es el barón emergente. Tenía el apoyo de la provincia de Valencia. Su tiempo no ha pasado. Está respaldado por importantes grupos, no familias, que tienen fuerza en el PSOE valenciano. Su momento está por llegar y ha preferido no quemar las naves en este proceso. Aportará a Diana Morant lo más importante, el territorio, que es, ahora mismo, la mayor necesidad de Diana Morant junto con la de elevar su grado de conocimiento entre la militancia y fuera de ella.

«Van a ocupar el lugar que han querido ocupar»

Diana Morant ha sido, personalmente, quien ha anunciado el pacto. este sábado. Y una clave más que la propia Diana Morant ha dado respecto a sus lugartenientes en el futuro PSOE valenciano: «Van a ocupar el lugar que han querido ocupar», lo que significa que tanto Soler como Bielsa dan por buena la posición que tendrán a partir de ahora en el organigrama interno del PSOE valenciano.

Más allá de esa afirmación, Diana Morant ha reiterado la idea fuerza más importante de su campaña: que se trata de sumar a toda la militancia. Por tanto, las bases. Y que el objetivo es crear un partido que recupere el gobierno de la Generalitat Valenciana.

Diana Morant ha manifestado que el acuerdo, «al que vamos a bautizar como el acuerdo de Torrent, nace de la sinceridad, de la honestidad y del convencimiento de que juntos vamos a ser más fuertes» y ha matizado que cuando habla de «juntos», no lo hace sólo de ellos tres, sino «de sumar a toda la militancia, a todo el proyecto de partido que nos está esperando».

No va a haber problemas para la elección de Diana Morant como secretaria general: tendrá un masivo respaldo en el Congreso interno, porque las cosas no están a nivel interno para plantar cara a Ferraz o, lo que es lo mismo, a Pedro Sánchez. Pero ella sabe que sus verdaderas Primarias comenzarán al día siguiente de ese cónclave, que se celebrará en la localidad castellonense de Benicássim del 22 al 24 de marzo: el 25 de ese mes.