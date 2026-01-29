Morant afirma que la alcaldesa condenada por conducir ebria «cumple los requisitos» para suplir a Ábalos

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Diana Morant, ha asegurado este jueves que Ana María González, la alcaldesa de la localidad valenciana de Llaurí, condenada en 2021 a 960 euros de multa y ocho meses de retirada del carnet por conducir ebria con una tasa que superaba los 0,6 miligramos de alcohol, «cumple los requisitos» para relevar al ex ministro José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados. En referencia al diputado que ha dejado el acta, José Luis Ábalos, Diana Morant ha significado que este último «estaba, estaba, si me permiten, apropiándose de ese acta y agarrándose a ella».

José Luis Ábalos, que fue el número 2 de la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia que encabezaba Diana Morant, se encuentra actualmente encarcelado en la prisión de Soto del Real. Y este miércoles ha presentado ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia.

Diana Morant, en el transcurso de una visita a la localidad valenciana de Chiva, ha sido preguntada al respecto de la entrada como diputada en el Congreso de la alcaldesa condenada. En su respuesta, ha explicado que la ley «lo que marca es que corre la lista». Y que, por tanto, la siguiente persona en esa lista «es la llamada a coger el acta»: «La compañera alcaldesa de Llaurí cumple los requisitos para ser diputada en el Congreso de los Diputados», para concluir que «no tengo nada más que decir a este respecto».

Menos comedida en sus manifestaciones se ha mostrado Diana Morant en torno a José Luis Ábalos. Así, ha tildado de «motivo de alegría y satisfacción» que su número 2 en la lista haya dejado el acta. También ha destacado que Ábalos estaba «apropiándose de ese acta y agarrándose a ella».

En concreto, en declaraciones recogidas por EP, Diana Moran ha significado que: «Es verdad que la ley dice que el acta de diputado es personal e instranferible y en ese caso, el señor Ábalos estaba, si me permiten, apropiándose de ese acta y agarrándose a ella. Pero lo cierto es que es una gran noticia para nosotros, que hemos celebrado. Y entrará, como dice la ley, la compañera siguiente que estaba en la lista».

Por lo que respecta a la diputada que sucederá a José Luis Ábalos, Ana María González Herdaro, la alcaldesa condenada por conducir ebria, ocupa en la actualidad un puesto de asesora en el Grupo Socialista de la Diputación de Valencia. Y es, también, alcaldesa de Llaurí. Un pequeño municipio de la comarca valenciana de la Ribera Baja, de poco más de 1.200 habitantes.

Ana María González fue detenida el sábado 24 de abril de 2021, en torno a las 18:45 horas, por conducir ebria. Fue sometida a un juicio rápido el martes 27 de abril de aquel 2021. Antes de ese juicio, el lunes 26 de abril de 2021, el PSPV, que entonces lideraba el ex presidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador ante la OCDE, Ximo Puig, le abrió un expediente informativo. Según se dijo entonces, con ese expediente, los socialistas pretendían analizar lo sucedido y valorar posibles acciones.