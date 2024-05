Mazón y Page firmarán el primer acuerdo entre un gobierno de PP y Vox y otro del PSOE

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón y el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, firmarán este miércoles los dos primeros acuerdos entre un gobierno autonómico de PP y Vox y otro del PSOE en la legislatura autonómica. Los dos acuerdos que se firmarán este miércoles están dirigidos a colaborar para garantizar una atención sanitaria de calidad en zonas limítrofes.

Hubo un tiempo, en que las comunidades autónomas, independientemente de su signo político, firmaban acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos territorios. Pero la polarización de la política española y los cordones sanitarios desde la izquierda ante cualquier materia en la que apareciera el Partido Popular, y no digamos Vox, terminaron por romper esa manera de actuar, heredera de los consensos que hicieron posible la Transición.

Este miércoles, Carlos Mazón y Emiliano García-Page, dos destacados líderes autonómicos de PP y PSOE van a romper ese cerco. Y lo harán mediante la firma de sendos convenios sanitarios.

En sí, los convenios son importantes, porque de lo que se trata es que los castellano manchegos y los valencianos que habiten en zonas limítrofes de los respectivos territorios tengan una atención sanitaria digna, servida por el vecino.

Pero lo es más el hecho de que dos destacados líderes autonómicos, uno de cada signo hayan sido capaces de dejar sus diferencias al margen, que no son menores, véase el trasvase Tajo-Segura, para ponerse de acuerdo en aquello que les une por el bien de quienes habitan en sus territorios.

Y lo es, también, porque la Comunidad Valenciana está gobernada por PP y Vox. Y Castilla La Mancha por el PSOE. Pero, ambos gobiernos han sabido primar el bienestar de sus ciudadanos antes que ahondar en lo que les diferencia en el tablero político.

Mazón ya ha propuesto varias veces alcanzar acuerdos a los socialistas valencianos en este territorio, dejando al margen sus diferencias políticas, impulsado por una voluntad de dialogo y de acuerdo. Pero ni Ximo Puig, primero, ni Diana Morant, la actual secretaria del PSOE valenciano, han accedido.

Por su parte, García-Page ya efectuó unas manifestaciones a este respecto el 26 de enero, recogidas por OKDIARIO: «Si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden. Pero si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Me parece que ese no es el país en el que yo creo», dijo ese día en declaraciones ante los medios en Cardenete (Cuenca) tras inaugurar una escuela infantil.

Los acuerdos de Mazón y García-Page

En concreto, Carlos Mazón y Emiliano García-Page sellarán un acuerdo en materia sanitaria y atención especializada de primer y segundo nivel, así como farmacia hospitalaria o atención de emergencias, entre otros, segun ha informado la Generalitat Valenciana al respecto de los acuerdos.

Mazón ha explicado que con este acuerdo se contribuye «a una mejor cohesión social entre ambas regiones». De modo, que se utilice los recursos sanitarios «de forma más eficiente y eficaz para mejorar los servicios de los ciudadanos».

El presidente de la Generalitat Valenciana también ha hecho hincapié en que con este convenio se garantiza «el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos de ambas comunidades». Y ello, con independencia de su lugar de residencia «o de dónde se demanden las prestaciones de la asistencia sanitaria».

Los beneficiarios del acuerdo

Los beneficiados, en la parte valenciana serán los ciudadanos de cinco municipios del Valle de Ayora, al que también se conoce como Valle de Ayora-Cofrentes: una comarca del interior de la provincia de Valencia. Unas 10.500 personas que podrán tener como referencia el Hospital de Almansa, en Castilla La Mancha.

Y, del mismo modo, los vecinos de 22 localidades de la provincia de Cuenca, en Castilla La Mancha, podrán ser atendidos en el Hospital de Requena, un municipio valenciano ubicado en la comarca de Requena-Utiel, también en la provincia de Valencia.

El antecedente: el ‘pacto de Fitur’

El antecedente de este acuerdo hay que buscarlo este 24 de enero, cuando también Emiliano García Page pactó con tres presidentes autonómicos del PP: Carlos Mazón, Fernando López Miras (Región de Murcia) y Juan Manuel Moreno (Andalucía) exigir 3.000 millones por el déficit de la financiación autonómica. Aquel acuerdo, que tuvo resonancia en toda España, se conoció como el pacto de Fitur. Porque fue en una conversación informal en el marco de la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, donde se alcanzó.