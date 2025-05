Mazón elimina la ‘ecotasa’ a la central de Cofrentes en plena ofensiva de Sánchez contra las nucleares

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha anunciado este lunes que la Generalitat Valenciana eliminará la ecotasa autonómica que se aplica a la generación eléctrica por medio de energía nuclear. Mazón ha efectuado este anuncio en el transcurso de una visita a la central de Cofrentes, en Valencia. El presidente valenciano ha promovido un frente común para prolongar la vida de esa central mientras no exista una alternativa energética «adecuada y asequible».

El frente común y la ecotasa energética son las dos primeras iniciativas de Mazón en defensa de la supervivencia de la central nuclear de Cofrentes en plena ofensiva del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, contra las nucleares. Este miércoles, el PP presentará una Proposición No de Ley (PNL) ante el Pleno de las Cortes Valencianas dirigida, precisamente a instar a Sánchez a prolongar la vida útil de Cofrentes.

Este 17 de octubre de 2024, el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón advirtió que si el Gobierno de Sánchez no evitaba el cierre programado para 2030 de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, «de repente, subirá el precio de la luz» y, también «subirá el precio del agua». Pero, además, «de repente, también», la Comunidad Valenciana tendrá una «extraordinaria dependencia de Rusia y de Argelia» en materia energética. Y no una soberanía energética, que es a lo que ahora aspira este territorio.

Aquella reivindicación quedó aplazada porque sobrevino la DANA. Y la reconstrucción se convirtió en prioridad absoluta para el Gobierno valenciano. Pero, el gran apagón de este 28 de abril ha traído el tema de nuevo a escena. Porque no puede haber reconstrucción sin energía. Y porque el Gobierno de Sánchez sigue sin dar explicaciones. Lo que no garantiza que un suceso de similares no pueda volver a producirse.

Carlos Mazón ha visitado este lunes las instalaciones de Cofrentes con el CEO de Iberdrola Energía Sostenible, Julio Castro; el delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Ibán Molina, delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana; José Vicente Morata, presidente del Consejo de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana; Vicente Lafuente, vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y Diego Lorente, secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Además, del vicepresidente de la Generalitat para la Reconstrucción Francisco José Gan Pampols; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Mazón ha dejado clara, de nuevo, su apuesta por la soberanía energética valenciana, con una combinación de energías renovables y nuclear. Y ha recordado que su Gobierno ha desbloqueado en un año 10 veces más potencia de renovables que el Ejecutivo del socialista Ximo Puig, en ocho.

En concreto, según publicó OKDIARIO en octubre de 2024, los gobiernos de Ximo Puig y sus socios de Compromís dejaron «atascados» 432 expedientes de renovables en sus ocho años de gobierno en la Generalitat Valenciana. En tanto que el Ejecutivo de Mazón ha agilizado notablemente la tramitación de esos expedientes. Hasta el punto de que autortizó entre julio de 2023 y septiembre de 2024 un total de 128 nuevas instalaciones y redujo considerablemente ese atasco.

También, ha recordado Carlos Mazón este lunes que la energía nuclear es limpia. Y ha puesto en valor que Cofrentes genera un 52% de la producción eléctrica valenciana. Frente a ello, Mazón ha calificado de «absurdo» que se desmantelen las centrales nucleares en España. Algo que, según ha manifestado es «lo contrario» a lo que hacen los demás países del mundo. En ese sentido, Mazón ha defendido que el cierre de Almaraz, en Extremadura, generará un «efecto dominó».

En datos acerca de lo que supondría el fin de la vida útil de Cofrentes, Carlos Mazón se ha referido al informe de la Cámara de Comercio de Valencia. Ese informe advierte de que el cierre de la central pondría en riesgo la operatividad de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico y que generan 184.000 empleos directos y condicionan otros 235.000 indirectos.

También, ha advertido que la clausura de Cofrentes supondría la renuncia a 450 millones de euros de inversión en suelo valenciano en la década 2030-2040, así como al posicionamiento estratégico de la Comunidad Valenciana en materia energética.