Mazón destroza a Compromís en Bruselas: «Muchas perfomances pero ni un solo euro para Valencia»

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha manifestado este jueves a la diputada de la coalición nacionalista Compromís Paula Espinosa ante el Pleno del Comité de las Regiones su «pena» porque «la única diputada valenciana venga a hacer política y no a pedir recursos para su tierra». «Yo he venido aquí a pedir el apoyo para mi tierra», ha defendido Mazón. Todo, en una mañana en la que en los pasillos Mazón ha reiterado a la diputada de Compromís que él había viajado a Bruselas para pedir apoyo para Valencia, mientras ella no lo había hecho: «A mí, me daría vergüenza», ha manifestado Mazón a la diputada de Compromís. Todo ello, ha quedado recogido en el vídeo que ilustra esta información.

Carlos Mazón ha intervenido este jueves en la sesión plenaria del Comité de las Regiones para presentar el dictamen y debatir el dictamen Mejorar la competitividad agrícola regional de la UE: una estrategia global que integre condiciones comerciales equitativas y seguridad fitosanitaria.

Y, allí, se encontraba también la diputada de Compromís en las Cortes Valencianas Paula Espinosa, que debía intervenir a esa misma hora. En esa intervención, ella ha hablado poco de lo antes expuesto, pero sí ha criticado el acuerdo entre PP y Vox y otras serie de cuestiones que poco tenían que ver con el asunto tratado.

El presidente valenciano, por el contrario, sí ha solicitado expresamente el apoyo de todas las regiones europeas para que la Comunidad Valenciana obtenga los fonfos de solidaridad para la recuperación tras la DANA: «Mañana, le puede ocurrir a cualquier otra región de Europa».

En una clara alusión a la diputada de Compromís, Mazón ha afirmado que él sí había asistido al Comité de las Regiones «a reclamar ayuda» para Valencia. A la vez que ha lamentado, en una nueva alusión a la diputada de Compromís, «que la única representante valenciana hoy, aquí, no lo haya hecho».

En esa misma dirección y en alusión a esa misma diputada, Carlos Mazón ha insistido: «Yo sí vengo a eso. No vengo na confrontar, sino a pedir la unión de todos para el apoyo que necesita mi tierra valenciana».

«No vengo a polemizar. No vengo a hacer política», ha reiterado Carlos Mazón: «Vengo a pedir para mi tierra las ayudas solidarias que necesita y espero, también, la contribución solidaria» del Comité de las Regiones.

Carlos Mazón y Paula Espinosa también se han encontrado en los pasillos. Y, en ese encuentro, Mazón, directamente, ha manifestado a Espinosa que él «venía a pedir cosas para su tierra», mientras ella no lo hacía: «A mí, me daría vergüenza», ha manifestado Mazón a la diputada de Compromís.