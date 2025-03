Mazón anuncia una reducción del 59% del Impuesto de Transmisiones para los jóvenes valencianos esta legislatura

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes en Alicante que antes de que concluya la legislatura incrementará un 25% la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para jóvenes. De manera, que en mayo de 2027, este impuesto se habrá reducido del 8% con PSOE, Compromís y Podemos, al 4% con Carlos Mazón. Por tanto, una reducción del 50% en cuatro años. Mazón ya redujo de un 8% al 6% este ITP en su primer año. Una medida que ha beneficiado a 21.000 jóvenes hasta la fecha.

Además, Carlos Mazón ha elevado de cero viviendas públicas en ocho años del Gobierno de Ximo Puig a 2.000 que ya están en licitación con el compromiso de más de 300 ayuntamientos de todo signo político. Lo reconozcan o no.

Mazón ha tirado de ironía respecto al fracaso en políticas de vivienda pública de Ximo Puig y su Gobierno: «Conseguir cero viviendas públicas en 8 años exige mucho trabajo. Que no se le caiga un papel a uno de tus colaboradores para hacer una sola vivienda».

Gracias a 303 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de todo signo lo reconozcan o no, hay casi 2.000 viviendas públicas en licitación en la comunidad. Mazón se ha referido directamente a Pedro Sánchez: «Ni está, ni viene, ni aparece». El presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado que invitará a Sánchez para que contribuya a la reconstrucción: «A Valencia no viene, a Alicante no viene. Y a Castellón, tampoco».

También, ha destacado que está «orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita» la Comunidad Valenciana. Y, en referencia también a Sánchez ha dicho que «hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad». «Es muy grave ni siquiera presentar unos presupuestos. Y si después de haber ocurrido la desgracia más grave de la historia de España. Y si no tiene lo que tiene que tener para presentar los presupuestos de reconstrucción, es que no merece ser presidente de España».