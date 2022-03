Amparo Nogués, Jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana que dirige la vicepresidenta primera de Generalitat Valenciana Mónica Oltra, ha declarado hoy que desconocía la relación que mantenía el educador y abusador de la menor con la propia Oltra, de quien en el momento de los hechos era marido, según han confirmado fuentes próximas al caso. Nogués ha señalado también otras 2 cosas importantes. Una, un correo que aportado que demostraría supuestamente que en este caso se dirigieron a ella, y no al revés y ha descargado la gestión del expediente sobre los técnicos, de los que ha dicho, según las mismas fuentes, que sólo le comunicaban lo que consideraban.

Amparo Nogués ha declarado hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, al igual que Jesús Esquiu, secretario territorial. Ambas declaraciones se enmarcan dentro de la investigación que se lleva a cabo en ese juzgado a causa de la denuncia presentada por la menor abusada por el entonces marido de Oltra. El objetivo es dilucidar si cargos y/o técnicos de la Consejería de Igualdad ocultaron la denuncia de la menor de los abusos que sufría. Hasta el momento hay 13 imputados en la causa. Y, en ese sentido se dirigen las pesquisas.

Las declaraciones se han producido el mismo día en que, según ha informado Las Provincias, se ha producido la dimisión de la directora general de Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) Amparo Martí. Una dirección general que también depende de la consejería que dirige Mónica Oltra, si bien su renuncia no será efectiva hasta la próxima reunión del Consejo de Dirección del IVASS, que se celebrará el próximo día 29 del presente mes de marzo. Su renuncia se ha producido a petición propia.

Por su parte, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que hoy también ha asistido a la declaración de los 2 funcionarios, ha sostenido que el juez nuevamente se ha centrado en 2 puntos cruciales: las fechas y quién intervino y por qué se realizó el expediente paralelo a la investigación de Fiscalía, que apareció en las actuaciones penales del caso que derivó en condena penal del ex marido de Oltra y sobre por qué no se contestó a Fiscalía ni se dio trámite a esa orden de trasladar a la niña de centro.

Marta Castro ha explicado que Esquiu había manifestado que a pesar de que recibió un primer oficio de Fiscalía, no lo contestó completamente «porque no le llegó el segundo correo sobre la orden de traslado». Tampoco, ha contestado -ha dicho- sobre por qué no se habían comunicado los hechos de febrero y marzo de 2017, que son de los que se tiene conocimiento de los abusos.

«De forma sorprendente -ha dicho Marta Castro- Esquiu ha declarado que no le llamaron la atención unas diligencias penales a pesar de ser letrado». Pero ha mantenido, siempre según el relato de Castro, que «nadie le informó» ni tampoco tuvo conocimiento de una instrucción muy relevante que hizo el subsecretario sobre instar a todos los funcionarios a contestar de forma inmediata a Fiscalía. «El contestó a Fiscalía, sólo, cuando alguien, que además no recuerda quién, le pregunta si ha remitido su contestación», ha desvelado Castro. Sobre la custodia de los expedientes, otro controvertido punto de todo este asunto, de la que otros investigados habían declarado que el encargado era, precisamente, el secretario territorial, «él dice que en un momento dado, cree recordar que cuando se formularon preguntas en sede parlamentaria, fue cuando lo entregó a la jefa de servicio», ha añadido Marta Castro.

Sin embargo, según este mismo relato, la jefa de servicio Amparo Nogués, que hoy también ha declarado, ha dicho que no recuerda este hecho, «indicando que es posible que ya no fuera competencia suya y que ella nunca tuviera en su poder el expediente administrativo remitido a las Cortes». Marta Castro ha calificado de «muy relevantes» las preguntas de Fiscalía, acerca de por qué pone en su expediente que es información reservada. Y lo que manifiesta claramente, según la versión de Castro, es que «esta claro que cometió un error. Un error que también ha cometido en expedientes anteriores, que incluso él llega a decir que él está acostumbrado a tramitar expedientes disciplinarios y que los suele poner como que todos son confidenciales».

En referencia a la declaración de la Jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia Amparo Nogués, Castro ha dicho que «lo que ha venido a decir es que eran los técnicos los que decidían si se pasaba cualquier expediente al servicio psicológico o si se pasaban al conocimiento de los superiores», por tanto, descargaba en ellos. También ha dicho Nogués, según ha relatado castro «que eran los técnicos los que respondían. A ella, solamente le comunicaban los técnicos lo que consideraban», con lo que, según este relato, el juez se ha sorprendido «de la evidente falta de control de una jefa y la falta de instrucciones sobre asuntos tan importantes como unos abusos sexuales con prevalimiento no son puestos en conocimiento directo de la propia jefa» y, además, también ha dicho que «tardó en saber quién era el autor de este delito», pero que «a pesar de que conocía que el hoy ex marido de Oltra trabajaba en un centro de menores tutelados, no tuvo conocimiento de que este expediente estaba relacionado con él».