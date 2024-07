Inmigrantes alojados por el Gobierno en Guardamar atemorizan al municipio ante la falta de agentes

El municipio alicantino de Guardamar del Segura, en la comarca de la Vega Baja, vive una situación crítica. Desde la llegada de grupos de inmigrantes en acogida, alojados por el Gobierno en la localidad, se producen hechos de enorme gravedad. Entre ellos, presuntas agresiones sexuales a personal del limpieza del hotel en que se encuentran alojados; una paliza a un joven en un pub, robos y enfrentamientos con la Policía Local. Esta última, con muy pocos efectivos, sólo puede aportar una patrulla por turno. Y no da abasto. El Sindicatos Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) reclama una reunión urgente con el alcalde y exige una política de inmigración «que no sea improvisada», sino «amparada con programas de inclusión efectivos».

En plena crisis por el incremento de la inmigración irregular y con las comunidades autónomas al límite de su capacidad para seguir recibiendo inmigrantes, el relato se ve aún más agravado ante los graves acontecimientos que se están produciendo en Guardamar. Una pequeña localidad casi siempre tranquila, pero cuya vida cotidiana se ha visto agravada por los incidentes que continuamente se vienen produciendo.

Según las fuentes consultadas, hay 230 inmigrantes en acogida en el municipio. Proceden de Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. Vox cuantifica , no obstante, la cantidad actual en 335.

La localidad había acogido a los inmigrantes con hospitalidad. Pero los hechos han generado un miedo latente en el municipio. Y no es una cuestión política ni relacionada con ningún tipo de racismo ni xenofobia, sino un problema de seguridad ciudadana. Los ciudadanos tienen miedo.

Reunión urgente con el alcalde

La situación es de tal gravedad que el presidente nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) Francisco A. González ha reclamado una reunión urgente con el alcalde el socialista José Luis Sáez, según él mismo ha confirmado a OKDIARIO.

La Policía Local carece de efectivos suficientes para hacer frente a todo lo que está pasando. Y sólo la enorme profesionalidad de los agentes, en colaboración con la Guardia Civil, está impidiendo que la situación vaya a más.

Guardamar cuenta con una población de cerca de 18.000 habitantes, que en verano crece exponencialmente, hasta los 103.000 en la actualidad, según fuentes policiales. Además, en estos días se celebran las fiestas de la localidad.

El presidente del SPPLB denuncia esa proliferación de hechos delictivos: agresiones graves a policías locales, a personas en locales de ocio nocturno del centro de la localidad y peleas, entre los propios inmigrantes, dentro de los establecimientos hoteleros «con alguno de ellos en coma» y que, ahora, «se están trasladando a la calle».

Francisco A. González sostiene que se han producido tres agresiones sexuales a mujeres trabajadoras de limpieza en los establecimientos en que están alojados, con un detenido; robos con intimidación y violencia a vecinos de Guardamar. En concreto, según el sindicato, la Policía Local ha hallado más de 18 teléfonos móviles sustraídos en el local donde están acogidos estos inmigrantes.

Déficit de policías locales

Pero, además, denuncia que Guardamar se enfrenta a un grave problema por el enorme déficit de policías locales que padece. Con 103.000 habitantes en verano, la localidad sólo cuenta con una patrulla de Policía Local en cada uno de los tres turnos diarios, conformada cada una de esas patrullas, a su vez, por sólo dos efectivos. Si salen adelante, según el presidete del SPPLB «es por el apoyo de la Guardia Civil».

No obstante, Francisco A. González explica que «la solución no puede ser sólo policial». Y reclama una política de inmigración «que no sea improvisada. Y que venga amparada por programas de inclusión efectivos».

En el ámbito político, Marisol Gallud, concejala del PP en el Consistorio, explica que su partido ha presentado diferentes iniciativas en los últimos plenos: «desde diciembre de 2023, hemos ido preguntando al alcalde en los plenos, que se celebran cada dos meses. Y hemos ido publicando lo que sucede en nuestras redes sociales. No se trata de una cuestión de falta de solidaridad. Aquí, se ha acogido a todos», explica.

De hecho, los populares han elevado una pregunta para conocer cuántas personas inmigrantes en situación irregular que están llegando a la península para ser acogidos hay en Guardamar. Han preguntado, también, cuánto tiempo se van a quedar. Y, sobre todo, por qué esos inmigrantes irregulares van a Guardamar y no a otros municipios de la comarca de la Vega Baja.

También Vox, según manifiesta su concejal Ángel Delfín Suárez ha presentado varias iniciativas. Según relata este edil, de todos ellos, los procedentes de Senegal están haciendo un trabajo para integrarse en el municipio, a diferencia de los de otras procedencias. Para Vox, además, estos inmigrantes están ejerciendo un «efecto llamada», que en nada ayuda en la situación actual.

Tanto PP como Vox sostienen que cuando se pregunta al alcalde el socialista José Luis Sáez, este defiende que también llegan inmigrantes ucranianos. Pero tanto uno como otro partido defienden que los ucranianos, a diferencia de estas últimas oleadas, han buscado la integración en el municipio, han logrado empleos y la inmensa mayoría se gana la vida para salir adelante.