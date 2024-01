Los fieles a Ximo Puig se vuelcan Morant para garantizar su continuidad tras las Primarias del PSPV

El PSOE valenciano de Ximo Puig continúa con su estrategia para que tanto el secretario general del PSOE de Alicante y reconocido sanchista Alejandro Soler como el alcalde de la localidad valenciana de Mislata Carlos Fernández Bielsa den su brazo a torcer y acaben cerrando un acuerdo a tres bandas con la ministra Diana Morant para un candidatura única para dirigir el socialismo valenciano hasta 2027. Ese acuerdo garantizaría a los fieles a Ximo Puig una continuidad que ahora mismo está en el alero en caso de que uno de los otros dos precandidatos a las Primarias, Alejandro Soler o Carlos Fernández Bielsa, ganen en esos comicios internos.

Diana Morant, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler son los tres precandidatos oficiales a las Primarias socialistas en la Comunidad Valenciana. Esas Primarias se han convocado para elegir al sucesor de Ximo Puig en la secretaría general del PSOE valenciano tras el descalabro electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.

Aquellos comicios dejaron heridas abiertas en el socialismo valenciano. Porque, fruto de la enorme pérdida de poder territorial que supusieron, muchos cargos públicos quedaron literalmente en la calle.

Las claves de la crisis socialista

A día de hoy, la situación en el socialismo valenciano es muy complicada. Los tres precandidatos se esfuerzan por enviar mensajes conciliadores. Pero no hay que olvidar, y es la primera de las claves, que se si se ha llegado hasta aquí es porque antes no ha habido un acuerdo.

Para fijar el calendario de las Primarias, la Ejecutiva socialista se tuvo que suspender dos veces, dos lunes consecutivos, porque no había acuerdo para cerrar una candidatura única entre los precandidatos.

Otra cuestión: una buena parte del socialismo valenciano sigue pesando que Ximo Puig optó por situar a afines de su máxima y particular confianza tras las elecciones del 28 de mayo, tanto en las Cortes Valencianas como en el ámbito de los asesores a que le daba derecho el estatuto de ex presidentes,. Ese movimiento y el hecho de que el ex presidente se reservase asiento en las Cortes Valencianas y en el Senado enervó a buena parte de la militancia y de los cargos salientes. Esa herida sigue abierta.

Por eso, otra de las claves de las Primarias socialistas es la resistencia de los que no quieren salir frente al empuje de los que sí quieren entrar. Y la capacidad que unos u otros tengan para persuadir a Ferraz de si es más beneficioso llegar a un acuerdo o acudir a las urnas.

Los afines a Ximo Puig siguen a Diana Morant

El voto territorial dentro del PSOE valenciano lo ostentan mayoritariamente ahora mismo Alejandro Soler en la provincia de Alicante y Carlos Fernández Bielsa en la de Valencia. Diana Morant no tiene un territorio excesivo. Pero, los fieles a Ximo Puig se han volcado con ella. Son los denominados lermistas o ximistas. Independientemente de su mayor o menor cercanía con Pedro Sánchez.

Este lunes, sin ir más lejos, en el acto en que Diana Morant ha presentado su precandidatura en Gandía, el municipio del que fue alcaldesa, había una amplia representación de los afines a Ximo Puig.

El sector de Ximo Puig es el heredero de lo que se ha denominado en la Comunidad Valenciana como el lermismo, instaurado en tiempos del ex presidente de la Generalitat Valenciana Joan Lerma, de quien Ximo Puig fue, precisamente, su jefe de gabinete. Pero, ahora, ese sector se ve amenazado por la posibilidad de que otro, el de los más afines a Pedro Sánchez, los denominados sanchistas, les tomen el relevo.

Un pacto por temor a una derrota

A la vez, desde Madrid, se sigue la situación con mucha atención lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, porque Ferraz no quiere bajo ningún concepto que la eventual derrota de uno de los tres precandidatos de las Primarias valencianas pueda identificarse con una derrota, a su vez, de Pedro Sánchez. Y esta última es la circunstancia clave que puede favorecer un pacto.

Unos y otros han querido escenificar sus puestas de largo con un amplio aforo para dar la sensación de que cuentan con fuerzas sobradas para ganar. Así, si Alejandro Soler congregó a 300 personas en Elche este viernes, Diana Morant convocó a 500 en Gandía este lunes.

En Gandía, como se ha dicho, estaba gran parte del sector de Ximo Puig. En Elche, los referentes socialistas en la provincia de Alicante y una representación de los afines al ex ministro José Luis Ábalos, entre otros.

Este martes concluye el plazo de presentación de precandidaturas para las Primarias en el PSOE valenciano. Y se abre el plazo de recogida y presentación de avales, que se extiende hasta el 7 de febrero.

Ese mismo 7 de febrero es la fecha señalada en el calendario de las Primarias socialistas para la proclamación provisional de las candidaturas. Por tanto, en el plazo de sólo ocho días estará claro cuantas candidaturas hay, definitivamente, y si el proceso consume todos y cada uno de sus plazos.