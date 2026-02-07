Las facturas firmadas por Ximo Puig a su propio hermano: «Fiscalizado y sin oposición legal»

El Ayuntamiento de Morella durante la dirección de Ximo Puig (PSOE), ex presidente de la Comunidad Valenciana y actual embajador ante la OCDE, pagó más de 721.000 euros a Comunicacions dels Ports SA, empresa del hermano del entonces alcalde. Así lo revelan nuevos documentos de mandamientos de pago que desvela OKDIARIO. Los pagos se realizaron por conceptos que incluyen desde la elaboración de boletines municipales hasta servicios de publicidad y patrocinios de eventos locales.

Los documentos muestran decenas de mandamientos de pago firmados por el propio Ximo Puig como «Alcalde Presidente del Ayuntamiento» y «Ordenador de Pagos». Las cuantías oscilan entre las 5.800 pesetas por un reportaje fotográfico y las 415.396 pesetas por «pancartas, pins y vídeos» para la Asamblea de Sociedades Musicales en mayo de 1998. Estas facturas han prescito sin embargo otras similares se están estudiando en la Agencia Valenciana Antifraude tras la denuncia del Partido Popular.

Entre los conceptos facturados figuran servicios cuya necesidad resulta cuestionable. Comunicacions dels Ports SA cobró 69.600 pesetas en múltiples ocasiones por la «elaboración y maquetación» del Boletín de Información Municipal (BIM) de forma bimestral durante 1996 y 1997.

Se trata de trabajos que podrían haberse realizado internamente en el Consistorio o que se podía haber usado una plantilla que evitase la contratación cada dos meses. Expertos en contratación sostienen que para un encargo así hay que sacar un concurso público para que se puedan presentar más licitadores para hacer el trabajo durante, por ejemplo, un año entero.

Los pagos por el BIM se repitieron de manera sistemática. Todos estos mandamientos de pago incluyen sorprendentemente el sello de «fiscalizado previamente» por el interventor municipal, que no reparó que podría haber conflicto de interés al ser pagos al hermano del alcalde y que podría estar ante fraccionamiento de contratos.

Una muestra de dos facturas de alcalde Ximo Puig a la empresa de su hermano. (Clic para ampliar)

La empresa también facturó servicios de publicidad televisiva. En diciembre de 1996 recibió 116.000 pesetas por el concepto «Publicidad tele Morella, retransmisión del pregón y fiestas». Se trata de uno de los pagos más elevados registrados en la documentación analizada.

Los patrocinios deportivos también aparecen entre los conceptos abonados. El consistorio pagó 23.200 pesetas por «Patrocinio trofeo interpeñas». Otros servicios «Promoción ciclo cine otoño» y «Publicidad en noticias y publicidad especial feria». La acumulación de estos pagos sugiere una relación comercial casi ubícua entre el Ayuntamiento y la empresa familiar.

La empresa también cobró por un «reportaje fotográfico de Morella para revista El Siglo». Todos los mandamientos de pago siguen el mismo formato administrativo y llevan la firma de Ximo Puig como ordenador de pagos.

Los documentos especifican que cada pago ha sido «fiscalizado previamente» y que existe «consignación suficiente» en las partidas presupuestarias correspondientes. El interventor municipal certifica en cada caso que no se opone «ninguna disposición legal alguna» a estos pagos.

La partida presupuestaria utilizada es la 45 22039, correspondiente a «Publicaciones» dentro del capítulo de gastos corrientes del consistorio. Esta clasificación contable ha permitido canalizar los fondos públicos hacia la empresa sin necesidad de procesos de licitación pública.

Ximo Puig ejerció como alcalde de Morella entre 1995 y 2012, antes de su salto a la política autonómica valenciana. Durante su mandato en el municipio castellonense, la relación contractual con Comunicacions dels Ports SA se mantuvo de forma continuada.

Fuentes consultadas han confirmado que Ximo Puig firmaba personalmente cada uno de estos mandamientos de pago en su doble condición de alcalde y ordenador de pagos del Ayuntamiento. Esta situación plantea interrogantes sobre el posible conflicto de intereses al autorizar pagos a una empresa vinculada a su entorno familiar directo.

Los documentos no reflejan que se hayan seguido procedimientos de contratación abiertos a la competición de varias empresas. Tampoco consta que existieran informes técnicos justificando la necesidad de ese proveedor ni comparativas de precios.

El PP amplió recientemente su denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude con la entrega de 1.580 facturas adicionales del Ayuntamiento de Morella (Castellón) a empresas vinculadas con Francis Puig. Esos documentos abarcan desde el año 2010, cuando el propio Ximo Puig ostentaba la alcaldía de esta localidad castellonense, hasta 2023.

Los portavoces del PP, Jesús Lecha y Salvador Aguilella, piden que se amplíe la investigación durante 17 años de alcaldía de Puig.

La agencia ya ha constatado irregularidades en la contratación de publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Morella entre 2020 y 2023. Ahora, la investigación podría abarcar un periodo de más de dos décadas de contratos ilegales.

Las facturas aportadas ahora totalizan un importe de 721.762,66 euros. Se trata, según el PP, de pagos a las empresas del hermano de Ximo Puig sin proceso de licitación ni contratación alguno. No obstante, los populares entienden que esa cantidad puede resultar «sustancialmente superior» cuando Antifraude solicite las facturas originales al Ayuntamiento.

Tal como publicó OKDIARIO en julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de condena para Francis Puig por el caso de las facturas falsas. En concreto, el fiscal ve delitos de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada y falsedad documental en concurso real con un delito de apropiación indebida.

Jesús Lecha ha advertido que «ha llegado el momento de que Ximo Puig asuma sus responsabilidades políticas, devuelva el dinero que su familia ha cobrado indebidamente y abandone la vida pública». El diputado autonómico del PP ha insistido en que la magnitud de las irregularidades detectadas exige una respuesta contundente por parte del ex presidente autonómico, quien hasta la fecha no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el caso que afecta directamente a su hermano.