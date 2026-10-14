Detenidos en Alicante los ‘ladrones de la colada’: lavaban la ropa en la lavandería y luego la atracaban

Una mujer, de nacionalidad española y 20 años, y dos varones, uno español y 37 años, y otro, francés, de 42, han resultado detenidos por la Guardia Civil como supuestos autores de cinco robos con fuerza en lavanderías en los municipios de Gata de Gorgos, Pedreguer y El Verger, todos situados en la comarca de la Marina Alta, en Alicante. El botín total obtenido por los ladrones supera los 4.000 euros. Y no solo robaban los establecimientos, sino que también generaban importantes daños en las instalaciones que asaltaban.

Los dos detenidos españoles son pareja, según ha podido saber OKDIARIO. En cuanto al tercero, el ciudadano con nacionalidad francesa, es considerado como coautor de los asaltos por el Instituto Armado.

En el transcurso de la investigación, llevada a cabo por agentes de la localidad de El Verger, limítrofe con la provincia de Valencia, la Guardia Civil determinó que los presuntos autores conocían el funcionamiento de las lavanderías que robaban, porque acudían con carácter previo a esos mismos establecimientos a hacer la colada.

Este hecho les facilitaba conocer las medidas de seguridad de que disponían las lavanderías. Recopilaban, por tanto, una información que para ellos era esencial para poder, más tarde, cometer los robos a las instalaciones.

El caso trae a la memoria el publicado por OKDIARIO en octubre de 2025. Se trataba de un varón que asaltó un total de 16 lavanderías. Todas ellas en Barcelona. Y a quien el juez castigó con la prohibición de aproximarse a menos de 50 metros de uno de estos establecimientos.

En el caso de Barcelona, el ladrón siempre actuaba del mismo modo en todos los asaltos a lavanderías que perpetró. Asaltaba las lavanderías de autoservicio a plena luz del día, en horario de apertura, y a cara descubierta, sin ocultar su rostro ante las cámaras de seguridad que tienen instaladas los locales.

En el caso de las lavanderías de la Marina Alta, la Guardia Civil ha entregado las diligencias a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Denia. Esta última, una localidad también de la comarca de la Marina Alta, en Alicante.