Las Cortes instan a Sánchez a prohibir el burka como pedía Vox: «Atenta contra la dignidad de la mujer»

El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este jueves instar al Gobierno del socialista Pedro Sánchez a incorporar al sistema jurídico español la prohibición general del uso del burka y del nicab islámicos en espacios públicos. Se trata de una iniciativa de Vox, que ha contado con el apoyo del PP y que con anterioridad, en formato similar, había sido aprobada por algunos ayuntamientos, como es el caso de Castellón. La iniciativa ha salido adelante en su tramitación parlamentaria en el Pleno de las Cortes Valencianas con 51 votos a favor, los de Vox y PP, y 43 en contra.

Tanto PSOE como Compromís se han opuesto. De hecho, en el debate previo, como ha publicado OKDIARIO, la diputada socialista Xelo Angulo igualó el uso del burka islámico con el velo de las falleras en las fiestas que se celebran en buena parte de la Comunidad Valenciana. «Venga a Játiva a ver la procesión que baja con las falleras, que también llevan el cabello tapado con un velo o con un manto o con una mantilla», manifestó Xelo Angulo desde la tribuna de oradores del salón de plenos de las Cortes Valencianas, este miércoles, ante el estupor de los diputados de Vox y del PP.

Sin embargo, lo que la diputada socialista describió como velo fallero es, en realidad, la mantilla, Y no tapa la cara. Solo el pelo. En tanto que el burka es una prenda que cubre la totalidad del cuerpo y la cabeza. Y el niqab es el velo islámico que cubre el rostro de la mujer.

Hay que recordar que el pasado noviembre, como entonces publicó OKDIARIO, la diputada de Vox Miriam Turiel ya impulsó una enmienda a la Renta Valenciana de Inclusión dirigida a que quedaran excluidos de percibir ayudas públicas quienes denigren a la mujer y a la infancia. Una medida que se alineaba ya entonces con la Proposición de Ley de Protección de la Dignidad de las Mujeres y la Seguridad Ciudadana en Espacios Públicos, presentada por Vox en el Congreso. Y que proponía la prohibición del burka y del nicab.

En síntesis, la iniciativa de Vox aprobada este jueves por la Cámara insta al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de burka y nicab, «por ser contrarias a nuestra cultura y costumbres y atentar contra la dignidad de las mujeres».

E insta, en este caso Gobierno, a incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público de nicab y burka, «con el objeto de establecer su carácter ilícito y dejar sentado el principio de que su utilización no podrá ser objeto de tutela jurídica». Además, insta a modificar la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana para sancionar la utilización de burka y nicab «así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores y de fijar las sanciones apropiadas».

Insta, además, a reformar la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para «asegurar que la reincidencia en dicha conducta (…) sea sancionada en todo caso con la expulsión del territorio nacional cuando sea realizada por extranjeros». Y, finalmente, insta a modificar la ley orgánica del Código Penal con el propósito de contemplar «específicamente la sanción penal de quien pretenda imponer a otras personas esa misma conducta ilícita del uso» de nicab y burka.