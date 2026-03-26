Más Madrid equipara las mujeres con burka a los nazarenos y mantillas de Semana Santa y las monjas con hábito

El único alcalde que tiene Más Madrid en la Comunidad de Madrid, concretamente en Casarrubuelos, ha utilizado el pleno del municipio para equiparar a las mujeres con burka con los nazarenos y las mantillas de Semana Santa y con las monjas que llevan hábito. Ocurrió el martes 24 de marzo mientras se debatía una moción presentada por Vox sobre la regularización del niqab y burka en dependencias municipales.

El regidor, Vicente Astillero, ha llamado «sinvergüenzas» a la bancada del partido conservador por, en su opinión, «sembrar el miedo para pescar un puñado de votos, generar alarma donde no existe y señalar a un colectivo», en referencia a las mujeres musulmanas.

A renglón seguido, Astillero ha dicho que en España no hay alarma por ver a una mujer con mantilla en Semana Santa o una monja con hábito, y se preguntaba si habría que prohibir también a los nazarenos encapuchados con capirotes en Semana Santa.

Posteriormente, el alcalde republicano ha acusado a Vox de mostrar simpatía con los neonazis que «insultan en la calle y se enfrentan a la policía». «Nos hemos acostumbrado a ver argumentos descerebrados con la cara tapada, cantando el Cara al sol en la calle o insultando, pero de eso no dicen nada. Ya sé por qué: la diferencia no es la prensa, sino la identidad de quien la lleva», ha espetado Vicente Astillero.

La portavoz de Vox, Pilar Vivaracho Pascual, ha calificado lo sucedido de inaceptable. «Siempre me trata con muy poco respeto, me corta de forma muy violenta y con desprecio por el simple hecho de dar mi opinión. Es un maleducado que me amenaza de forma agresiva con echarme del pleno solamente por una interjección y por eso nunca le puedo contestar», ha dicho.

«Son lamentables las comparaciones expuestas entre una mantilla y un burka. Estoy acostumbrada a que el alcalde Vicente Astillero me trate con soberbia y prepotencia, incluso con machismo, él que se define tan feminista. Criminaliza a Vox y lo tilda de racista. Están muy nerviosos, saben que Sumar es ya restar», añade la portavoz.

Regularización del niqab

En la moción presentada por Vox, se pedía que no se permitiera el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro. Una condición que será aplicable con carácter general y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda.

«Quedan excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral», reza el texto.

Asimismo, el partido de Santiago Abascal pide encomendar a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación.

«A los efectos de esta regulación se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente», añade.

A juicio de Vox, la utilización de prendas «sin arraigo en España» que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico (niqab o burka), impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las lleva.

En Castellón, además de en los edificios municipales, el grupo municipal de Vox ha propuesto ampliar al transporte público de la capital de La Plana la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como es el caso del burka y del niqab o cualquier vestimenta de uso equivalente.

Así lo ha revelado el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Castellón, el edil Antonio Ortolá. Vox, además, instará al Gobierno de España a ampliar la medida que esta formación impulsa en Castellón a todo el Estado español, lo que indica que se trata de una medida pionera.