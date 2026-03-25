Abascal: «Sánchez ha aprendido de Otegi a vender bombas con una camiseta de ‘No a la guerra’ puesta»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estallado en el Congreso ante la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, tras el discurso antibelicista del presidente del Gobierno, en su turno de intervención este miércoles sobre su postura ante la guerra de Irán.

«Sánchez ha aprendido de Otegi a vender bombas con una camiseta de No a la guerra», ha señalado Abascal desde la tribuna del Congreso de los Diputados tras la comparecencia de Sánchez para explicar las actuaciones del Gobierno de España en la guerra.

Abascal ha desmontado con sus acusaciones sobre corrupción la postura aparentemente pacifista de Sánchez, recordando los pactos del PSOE con Bildu, su socio en sus legislaturas, a cuyo líder Arnaldo Otegi ha ironizado dirigiéndose a él como «el hombre de paz del socialismo». «¿Ha exportado millones de euros en detonadores y explosivos. ¿Les ha ayudado Bildu a hacer el catálogo?», ha continuado.

«Y eso también supongo que se lo habrá enseñado su amigo Otegi, el que se alegraba cuando caían asesinados nuestros compatriotas, también nuestros compatriotas socialistas. Pero le voy a decir algo: sus alianzas son más repugnantes aún que las ganas de prostitución de su familia política. Y le digo más, quien es capaz de ir de la mano con esa gente es lógico que disfrute con una nueva guerra que le sirva como excusa», ha afirmado.

Abascal estalla contra Sánchez sobre Irán

«¿Cómo se siente al saber que los misiles que disparará Irán llevarán una foto suya en señal de agradecimiento?”, ha denunciado Abascal mostrando en la Cámara Baja la foto de Sánchez que llevan misiles iraníes, tras la información aportada por dos agencias oficiales de los ayatolás, difundiendo a través de la red social Telegram una fotografía de Pedro Sánchez en las pegatinas que han colocado en los misiles con los que atacarán Israel.

«¿Cómo se atreven a hablar de guerras lejanas cuando ha destrozado nuestra nación?», le ha reprochado enumerando su terrible legado respecto de las tramas de corrupción que implican a su mujer, su hermano, sus primeras espadas en el PSOE, etc. «Las bombas del exterior evitan que rinda cuentas de las bombas que lanza aquí», ha afeado Abascal a Sánchez, a quien ha hecho responsable de la precaria situación de la sociedad española.

«Se podría construir un nuevo arquetipo a partir de su persona sobre qué es un mal gobernante», ha ironizado. “Lo peor es que sabemos que hará más», ha lamentado.

Abascal, que ha recordado cómo Sánchez se hace el valiente usando a los demás: «Él se pone muy chulo y los demás pagamos el pato en forma de destrucción». Así, se ha preguntado si acaso no hay casas, si los médicos se marchan al extranjero, si las familias no llegan a fin de mes por la guerra de Irán. «Usted lleva años jugando a la ruleta rusa en la sien de los españoles».

Abascal critica a Sánchez y al bipartismo

Antes de finalizar su turno de palabra, el presidente de Vox ha pedido a Sánchez que «no sea muy duro», en su turno de réplica, con el Partido Popular. «Al fin y al cabo, es quien le da los argumentos para intentar destruir la alternativa al Gobierno. Agradézcale que no le haya presentado una moción de censura; agradézcale seguir cerrando pactos en Bruselas; no sea duro con él porque, al final, los dos quieren ponerse de acuerdo», le ha reprochado en su crítica al bipartidismo acusando a Alberto Núñez Feijóo de ser cómplice de que Sánchez siga estando en el poder.

«Aunque el señor Feijóo siga ocupado desde el año 2023 en destruir la alternativa, acabará llegando a España un gobierno patriótico, comprometido en reconstruir nuestras capacidades de defensa, comprometido con nuestros intereses nacionales y comprometido con devolver a España la dignidad nacional que usted le ha robado y en recuperar la prosperidad, la seguridad y la estabilidad para los españoles. Eso es soberanía, y todo lo demás es solo mafia y sauna», ha prometido cerrando su intervención.