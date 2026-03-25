Una diputada socialista iguala el burka con el velo de las falleras: «También llevan el cabello tapado»

La diputada socialista, Xelo Angulo, ha igualado en su turno de réplica el burka islámico con el velo de las falleras en las fiestas que se celebran en buena parte de la Comunidad Valenciana. Así, se desprende de la mención que ella misma ha efectuado mientras se dirigía a la bancada de Vox: «Venga a Játiva a ver la procesión que baja con las falleras, que también llevan el cabello tapado con un velo o con un manto o con una mantilla», ha manifestado Xelo Angulo desde la tribuna de oradores del salón de plenos de las Cortes Valencianas.

Sin embargo, lo que la diputada socialista ha descrito desde el atril de oradores como velo fallero es, en realidad, la mantilla, Y no tapa la cara. Solo el pelo. En tanto que el burka es una prenda que cubre la totalidad del cuerpo y la cabeza. Y el niqab es el velo islámico que cubre el rostro de la mujer.

Todo ello se ha producido en el transcurso del debate del punto 9 del orden del día del pleno de la cámara autonómica valenciana, presentado por el Grupo Parlamentario Vox y que ha sido defendido por su portavoz, José María Llanos.

Ese punto era el de la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en espacios públicos. De facto, se trataba, entre otras cuestiones, de la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de la Comunidad Valenciana.

Se da la circunstancia de que Vox ya consiguió que se aprobase la prohibición del uso del burka y del niqab en los edificios públicos de Castellón. Y que su portavoz en aquel Consistorio, Antonio Ortolá, ya advirtió este martes, como publicó OKDIARIO, que el siguiente paso será conseguir su prohibición también en el transporte público de la capital de La Plana.