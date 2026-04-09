El Consell recaudó en 2025 bajando impuestos un 3% más que Sánchez con sus subidas impositivas

El incremento de la recaudación del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2025 fue porcentualmente un 3,01% más pequeño que el del Gobierno valenciano en el mismo periodo de tiempo. El Gobierno de Sánchez acumula cerca de 100 subidas de impuestos y tasas desde 2018, una circunstancia que se conoce como el infierno fiscal de Sánchez. Sin embargo, su recaudación solo se incrementó un 10.4% en 2025 respecto a 2024. Frente a ello, el Gobierno valenciano, que al contrario que el de Pedro Sánchez se ha caracterizado por el alivio impositivo, las continuas bajadas de impuestos y el incremento de las deducciones fiscales de carácter social a las rentas medias y bajas, ha recaudado, también en 2025, un 13,39% más que en 2024. Un 3,01% más que el Gobierno de Sánchez en cifras porcentuales. Es decir, mientras Sánchez sube la recaudación con más impuestos a los españoles, Pérez Llorca también recauda más, pero bajando los impuestos a los valencianos.

Según las cifras aportadas este jueves por el propio Gobierno valenciano, la Agencia Tributaria Valenciana (AVT) recaudó en el año 2025 un total de 2.882 millones de euros. En números porcentuales, la recaudación de la Generalitat Valenciana en 2025 se incrementó un 13,39% respecto a la de 2024. Este incremento de la recaudación se ha producido a la vez que el Consell ha continuado bajando impuestos e incrementando deducciones fiscales de carácter social. Medidas fundamentalmente dirigidas a rentas medias y bajas.

Frente a ello, el Gobierno de Sánchez ha recaudado el máximo histórico en 2025 con 325.000 millones de euros. Por tanto, un 10,4% más que el año anterior. Pero, proporcionalmente, su recaudación está 3,01% por debajo que la del Ejecutivo valenciano, que en lugar de subir impuestos y tasas, los baja.

De hecho, según Pérez Llorca ha ratificado durante su intervención en la presentación de la campaña de la renta 2025, en Valencia, este mismo jueves, la apuesta del Ejecutivo que él preside por «continuar bajando impuestos a las clases medias trabajadoras hasta conseguir una sociedad más justa».

Pérez Llorca se ha manifestado así en el transcurso de un acto en que ha recordado que la campaña de la renta 2025 ha arrancado este miércoles, 8 de abril, y se extenderá hasta el próximo 30 de junio. También este mes de abril, el día 29, concretamente, se abrirá el plazo para solicitar cita para asistencia telefónica a fin de confeccionar las declaraciones por teléfono. El 1 de junio se iniciará la atención presencial, que se extenderá todo ese mes. hasta el 30 de junio.

Para facilitar a los valencianos la tarea, la Agencia Tributaria Valenciana se desplegará en 68 municipios de Alicante, Castellón y Valencia. Además, ha habilitado 42 puntos de atención telefónica en mayo y otros 104 presenciales, en junio.

Del mismo modo, en colaboración con el Instituto Valenciano de Servicios Sociales, se ofrecerá apoyo para que las personas con discapacidad funcional puedan presentar sus declaraciones de la renta o revisar datos fiscales.