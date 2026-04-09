La OCDE reprende al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el sistema tributario español, ya que supone una elevada carga al trabajo, lo que desincentiva la búsqueda de empleo y la creación de puestos de trabajo, según esta organización. En consecuencia, este organismo recomienda a España apostar por impuestos «menos distorsionadores» como el IVA y los gravámenes medioambientales, así como por reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales.

Asimismo, el think tank de las economías avanzadas destaca el moderado crecimiento de la productividad observado en el país en los últimos años tras una década de debilidad, mientras que el mercado laboral ha mejorado significativamente, aunque persisten tasas de desempleo aún elevadas.

Todo ello se deduce de la primera edición del informe Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, presentado este jueves con el objetivo de impulsar reformas estructurales que mejoren la productividad, reconoce en el capítulo dedicado a España que la brecha de ingresos con las economías más avanzadas «se ha reducido recientemente», gracias al sólido y constante crecimiento del PIB de los últimos años.

«España ha mostrado un desempeño positivo en la productividad laboral por hora desde 2022, junto con una fuerte creación de empleo, pero aún mantiene una brecha significativa con la zona euro y los principales países de la OCDE», señala la organización con sede en París, para la que un mayor crecimiento de la productividad y la gestión del envejecimiento de la población «requieren un mercado laboral flexible y un sector empresarial dinámico».

La OCDE subraya la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema tributario

En el ámbito fiscal, el informe de la OCDE subraya la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema tributario, que presenta varias deficiencias que dificultan la productividad y el rendimiento de los ingresos, ya que «impone una alta carga al trabajo», desalentando el empleo y la creación de puestos de trabajo.

Asimismo, considera que el sistema también muestra un sesgo hacia la deuda sobre el capital, lo que resta incentivos a la inversión y la innovación, mientras que advierte de que varios gastos fiscales, como las exenciones del IVA y los tipos reducidos, disminuyen la neutralidad y reducen la base imponible.

De este modo, la OCDE recomienda a España reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionadores como el IVA y las tasas ambientales, así como reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales sin penalizar las ganancias de ingresos.

Reducir la burocracia

Por otro lado, el documento advierte de que España se enfrenta a crecientes costes económicos y fiscales derivados de los desastres relacionados con el clima y, si bien considera que la política de adaptación española está bien alineada con las mejores prácticas, considera que su implementación sigue siendo desigual a nivel regional y local, mientras que la falta de inversión en medidas preventivas agrava las vulnerabilidades.