Compromís ratifica que retirará su apoyo a Sánchez si hay ‘financiación singular’ sólo para Cataluña

La coalición nacionalista Compromís ha ratificado este martes en el Congreso de los Diputados que retirará su apoyo al presidente de Gobierno el socialista Pedro Sánchez si éste persiste en su idea de una financiación singular sólo para Cataluña.

Una idea que ya dejó clara el líder de esa misma coalición Joan Baldoví este jueves, y que ahora ha ratificado la portavoz en el Congreso de los Diputados Águeda Micó. Compromís tiene actualmente cuatro diputados en el Congreso. Esos diputados son esenciales para que Pedro Sánchez pueda mantener su mayoría en la Cámara Baja.

Compromís exige que se aborde también la infrafinanciación autonómica de la Comunidad Valenciana frente a la propuesta «partidista» de los socialistas para lograr la investidura del líder de los socialistas catalanes Salvador Illa. «No vamos a dar apoyo a ninguna reforma de ningún sistema de financiación si no se aborda la infrafinanciación» de la Comunidad Valenciana y de las comunidades autónomas infrafinanciadas, ha advertido Águeda Micó a este respecto.

La portavoz de Compromís en la Cámara baja Águeda Micó ha recordado también que la reforma de la financiación es una reivindicación «histórica», en la que llevan trabajando desde 2011. Y ha destacado que en ese tiempo «hemos puesto propuestas encima de la mesa». Águeda Micó ha explicado que la solución en materia de financiación «no puede ser concreta para Cataluña», porque «Cataluña no es el único territorio del Estado que tiene problemas».

La responsable de Compromís en el Congreso de los Diputados ha manifestado en la Cámara Baja que la propuesta del PSOE «es mentira» y que no tiene «ninguna virtualidad», porque ahora no hay mayoría parlamentaria para sacar adelante una reforma de la financiación si se gesta un sistema para todos, según EP. Además, ha sostenido que no va en contra de una mejora de la financiación en Cataluña y que no quiere confrontar la Comunidad Valenciana con aquella autonomía, dado que puede haber singularidades, pero también en el caso valenciano.