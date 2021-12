La consejera valenciana Mireia Mollà lleva en torno a 40 días sin comparecer ante las Cortes ni responder a las preguntas del PP en torno al ‘caso de los burros anti incendio’ fallecidos en el Desert de Les Palmes.

El 22 de octubre se conoció el fatídico caso de la muerte de diez burros anti incendio en el Desert de Les Palmes, en Castellón. Habían sido trasladados allí desde Valencia para formar parte de un proyecto de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que dirige Mireia Mollà (Compromís). En teoría, los burros debían alimentarse de arbustos y, con ello, generar cortafuegos naturales que impidieran la propagación de posibles incendios forestales. Nada de eso ocurrió. Una decena de burros aparecieron muertos. El caso dio la vuelta a España y generó críticas hasta del mismísimo presentador Frank de la Jungla, y motivó la salida del director general de Medio Natural de la consejería de Mollà. Pero Mollà no dimitió. Hoy, la consejera sigue diciendo que la responsabilidad no fue suya. El Partido Popular llevó ante el fiscal el ‘caso de los burros anti incendio’ y el fiscal decidió investigar.

El 26 de octubre, Mollà compareció ante los medios. Ese día, la Generalitat Valenciana informó de que Mireia Mollà solicitaría comparecer ante las Cortes Valencianas para informar sobre la muerte de esos burros. Pero al Partido Popular no le convencieron las respuestas de Mollà en esa rueda de prensa. Muchas dudas y preguntas quedaron en el aire, por lo que la diputada de esa formación Elisa Díaz elevó, además, a las Cortes Valencianas una batería de preguntas que debían ser respondidas por Mireia Mollà y su consejería. A día de hoy, no se ha producido la comparecencia que Mireia Mollà anunció que iba a solicitar ante las Cortes Valencianas para informar del tema. Mollà, tampoco ha respondido a las preguntas del PP. Es más, ha solicitado por conducto oficial una prórroga de 15 días para contestar a Elisa Díaz. Ahora, Mollà tiene hasta el 15 de diciembre para responder a las preguntas que le formularon desde las filas populares. Por tanto, no ha habido comparecencia en sede parlamentaria de la consejera Mollà para hablar de los ‘burros anti incendio’ desde que estalló el caso, hace más de 40 días.

Ayer, Mireia Mollà estuvo en Castellón. Y, allí, aseguró que su consejería había trasladado a Fiscalía toda la información que le había sido pedida acerca de la muerte de los burros. El PP no entiende que si Mireia Mollà cuenta con toda la documentación requerida por el fiscal y que se supone más exhausta que la solicitada por los populares, por qué no ha tenido tiempo de contestar a sus preguntas.

De la comparecencia en Cortes Valencianas tampoco hay noticias a pesar de que el PP también se ha interesado vivamente por este extremo. Sobre todo, en los últimos días. Con el calendario de las Cortes Valencianas en la mano, el PP cree que la comparecencia de Mollà no se producirá, al menos, hasta el mes de febrero, salvo que la consejera la solicite a última hora, pero no ante la comisión correspondiente, sino ante la Diputación Permanente. La diferencia de uno a otro escenario estriba en que en la comisión tendría como antagonista a la diputada popular Elisa Díaz, reconocida defensora de los animales y autora de las preguntas que debe responder Mollà, mientras que, en la Diputación Permanente, Elisa Díaz no estaría porque no forma parte de ese órgano.

Mireia Mollà, sin embargo, sí ha hablado en las últimas horas del ‘caso de los burros anti incendio’. Ha sido en Castellón, donde ha descargado responsabilidad en el ganadero y ha dicho que su consejería había hecho lo que tocaba tras la muerte de los animales. Además, descargó también la idea del proyecto en el director del parque natural y el propietario de los animales y dijo que la solicitud del proyecto se había hecho ante la Dirección Territorial y que el director general de Medio Natural dimitido era quien la había firmado. Explicaciones públicas, de nuevo, pero no en sede parlamentaria. Y ya van más de 40 días desde que los hechos saltaron a la luz pública, algo menos desde que dio la rueda de prensa y se anunció que solicitaría la comparecencia ante las Cortes Valencianas y desde que el Partido Popular registró sus preguntas. Todas, hasta la fecha, sin responder en esa sede parlamentaria o a través de ella.