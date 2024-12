Badenas y Herrero: «Vamos a instaurar un pacto de empleo para cambiar las políticas de los últimos años»

Juan Manuel Badenas, segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia y concejal responsable del área de Empleo y Formación, y Cecilia Herrero, edil de Emprendimiento, ambos del Grupo Municipal de Vox, están decididos a dar un giro de 180 grados a las políticas municipales en esas materias. Su objetivo es retornar a las cifras de ocupación laboral de los años 2007 ó 2008: «Y ya nos estamos acercando», sostienen.

Para 2025, Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero preparan un gran pacto por el empleo en la que es la tercera ciudad de España. Ese gran pacto por el empleo supondrá también un nuevo paradigma, porque «cambia las políticas de los últimos 15 años». Todo ello, lo han relatado con detalle en el OKDESAYUNO llevado a cabo con OKDIARIO en un lugar emblemático de la capital de la Comunidad Valenciana: el Ateneo Mercantil.

Tal como publicó OKDIARIO este 29 de octubre, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al tercer trimestre de 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos elaborados por el Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación de Valencia Activa, en Valencia, 23.100 personas han encontrado empleo en el último año. En términos interanuales, la población ocupada en Valencia se ha incrementado en un 6%, frente al 1,8% del conjunto estatal, el 5,2% de Madrid y el 2,4% de Barcelona.

PREGUNTA.- ¿Qué es lo que se encuentran Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero en la Fundación Valencia Activa cuando el Grupo Municipal de Vox se hace cargo de las concejalías de Empleo, Formación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia?

RESPUESTA.- Mucho dogmatismo ideológico. Gestión, no había mucha. Lo que había era mucho prejuicio ideológico y lo que se habían orientado todas las políticas del Ayuntamiento que tenían que ver con empleo, formación y con emprendimiento con ese tipo de cuestiones.

Lo primero que encontré fue que se había organizado una jornada que costaba 107.000 euros sobre lidereses solo para mujeres. Una jornada que duraba solamente cuatro horas. Sugerí y se cumplió que no se celebrase aquella jornada, porque me parecía que el dinero de los valencianos se tenía que emplear en otro tipo de cuestiones más eficaces. En intentar que la ciudad de Valencia tendiese al pleno empleo con el objetivo que nos hemos trazado desde el primer momento de llegar cuanto antes a la cifra que teníamos de empleo en el año 2007 ó 2008 en Valencia. Y ya estamos acercándonos.

P.- ¿Dónde iban dirigidos esos 107.000 euros que tenía previsto pagar el PSOE, que era quién gobernaba esa área municipal?, porque estamos hablando de un coste de unos 26.000 euros cada una de las cuatro horas de esa jornada.

R.B.- Efectivamente. Creo que lo más caro que he visto en mi vida, relacionado con lo que tiene que ser el empleo del dinero. Yo he dirigido varios congresos y jornadas y, a veces, por 10.000 ó 15.000 euros se podía organizar una jornada o un congreso durante un par de días y, sin embargo, 107.000 euros por cuatro horas me pareció un auténtico despilfarro.

P.- ¿Y a quién iba dirigido?

R.- A mujeres. Sin especificar pero tampoco sin determinar cuál era el contenido. Tampoco crea que los ponentes eran premios Nobel, que tenían un caché súper elevado. Eran personas absolutamente desconocidas. Creo que algunos de ellos ni cobraban. Entonces, no se sabía muy bien dónde iba todo eso.

P.- Cecilia Herrero, como concejala delegada de Emprendimiento, ¿qué encontró al llegar al Ayuntamiento en su parcela de Emprendimiento?

R.: Lo mismo, ninguna idea nueva, siempre el mismo tipo de ayudas por género, por edad, sin hacer el más mínimo estudio serio de ver las necesidades que pueden tener los emprendedores y las empresas valencianas, aquellos que quieren también reemprender, dando la espalda totalmente a la empresa familiar. Encontré un panorama desolador. De hecho, todas las ayudas que se han hecho este último año son nuevas en cuatro bloques.

Uno, emprendimiento tradicional. Enfocamos ayudas a agricultores, porque los consideramos empresarios y emprendedores. Sin ese tipo de ayudas, el empresario, emprendedor, agricultor no va adelante. Todos sabemos la situación calamitosa que tienen.

También enfocamos otro tipo de ayudas para la conciliación, que llevaban muchísimos años sin tener ningún tipo de incentivo para aquellos emprendedores que tengan algún tipo de situación familiar que les impide poder emprender.

Ayudas a la contratación, con cuantías que realmente incentivan a contratar, porque las cuantías de las ayudas a los contratos del anterior gobierno no llegaban ni a los 1.000 euros. No sé si eran 500 euros o algo así, con lo que no puedes mantener a una persona. Nosotros lo hemos hecho entre 4000 y 8.000 euros para que se pueda reactivar realmente ese ese empleo. No había nada nuevo, pequeñas cuantías. Yo lo llamo limosnas, porque es que realmente eso no incentiva absolutamente el emprendimiento ni las nuevas ideas.

Otra otra novedad, ha sido articular premios al emprendimiento social, con dos categorías: una, a la trayectoria de las empresas de aquí, de Valencia, y otra, de proyectos de nuevos emprendedores. Creemos que esta vía siempre genera muchísima más innovación y más ganas de emprender y de consolidar el tejido empresarial en Valencia.

P.- ¿Para qué es útil de cara al empleo de los valencianos la Fundación Valencia Activa en esta nueva legislatura?

R.- Los que crean empleo son los empresarios, las administraciones públicas. Lo único que podemos hacer es generar las condiciones de confianza para que los emprendedores creen puestos de trabajo. ¿Y qué necesitan los emprendedores para contratar personas? Pues encontrarse con unos demandantes de empleo cualificados para ocupar los puestos de trabajo que necesita.

La Fundación Valencia Activa tiene como subtítulo el del Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia. Voy a decir en qué consistía el Pacto por el Empleo para la Ciudad de Valencia: durante los últimos 15 años, durante gobiernos del Partido Popular y gobiernos de Compromís con el Partido Socialista, era un pacto en el que estaba solamente la Confederación de Empresarios y los sindicatos y lo que hacían era solapar cursos que hacían exactamente igual los sindicatos, como la Confederación de Empresarios. El mismo curso, básicamente tanto Comisiones Obreras como la UGT.

De manera, que lo que hacían era siempre lo mismo y en la mayoría de los casos, cursos con tendencia de género. Cursos para la igualdad de las mujeres en el trabajo, pero sin crear capacitaciones específicas para esas mujeres para poder acceder a los puestos de trabajo que se precisan en el mercado.

De los datos que nosotros tenemos de empleabilidad en el Ayuntamiento de Valencia, el 51% de las personas que se contratan en el Ayuntamiento son mujeres. Por tanto, en el Ayuntamiento, en cuanto a las políticas públicas de empleo, no existe en ningún caso ninguna discriminación en contra de la mujer. No se trata de hacer cursos para emplear mujeres, se trata de hacer cursos para que las mujeres y los hombres, y sobre todo los jóvenes, masculinos y femeninos, tengan la posibilidad de acceder al puesto de trabajo porque tiene la cualificación que se requiere.

Nosotros, a partir del día 1 de enero, vamos a instaurar lo que se llama un gran pacto para el empleo en la ciudad de Valencia, que cambia la política que se había tenido durante los últimos 15 años, especialmente durante los últimos ocho años.

P.- ¿Cómo será ese nuevo gran pacto por el empleo en la ciudad de Valencia que ustedes impulsan?

R.- No va a ser un pacto en el que van a estar únicamente los empresarios, a través de la Confederación, y los sindicatos, a través de los sindicatos que todos conocemos, sino también los otros agentes sociales que sirven para que se pueda crear empleo y de calidad en la ciudad de Valencia, como son los centros de formación, los centros universitarios, que son los que tienen que proveer de los títulos, pero sobre todo de la formación que los emprendedores requieren para contratar a esas personas.

Y algo también muy importante, que tampoco se había tenido en cuenta, que son los colegios profesionales, los destinatarios donde se van a matricular o inscribir los profesionales que autónomamente o incluso por cuenta ajena van a ingresar en el mercado laboral.

Por tanto, se tienen que realizar cursos de formación por parte de la Fundación Valencia Activa, que es para la formación, fundamentalmente. Pero fundados en que esos cursos tienen que traer las aportaciones que nos dan los verdaderos agentes sociales que saben de esta cuestión, que son no necesariamente los sindicatos, que sí pueden dar su opinión y hay que tenerla en cuenta. Y los empresarios, que también tienen que dar su opinión. Pero ellos, directamente. Y no necesariamente las organizaciones empresariales. Y, también, los colegios profesionales que conocen cuál es el estado de cada profesión en cada momento determinado. Y las universidades y los centros de formación, que son los que tienen que adecuar sus planes de estudio y sus titulaciones a lo que el mercado requiere.