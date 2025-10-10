Alicante inicia la desescalada de la emergencia tras decretar Aemet el paso de alerta roja a naranja

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado la desescalada de sus medidas de seguridad para la ciudad tras rebajar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el fin de la alerta roja por lluvias torrenciales, que pasa a ser naranja. De ese modo, de producirse un empeoramiento de las condiciones meteorológicas durante toda la noche, está prevista la reapertura de los parques y del Castillo de Santa Bárbara, así como la autorización para competiciones deportivas, a partir de las 08:00 horas de este sábado. Se reactivará, también, a esa hora, el cobro de los aparcamientos en la zona ORA. Y se abrirán las playas, excepto la de La Albufereta, que continuará cerrada por los daños causados., como refleja la imagen que ilustra esta información.

No obstante, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido mantener abierto el Centro de Acogida y Urgencias Sociales, hasta 08:00 horas de este domingo. El Ayuntamiento de Alicante, además, sigue manteniendo las recomendaciones de máxima prudencia e irá informando de la evolución a través de sus canales oficiales.

El Ayuntamiento de Alicante, también, se reserva la posibilidad de reconsiderar todas estas medidas en el caso de que se produzca un cambio en las previsiones meteorológicas a lo largo de las próximas horas. Especialmente, según han hecho hincapié desde el propio Consistorio, en el caso de los partidos y competiciones deportivas entre menores.

En cuanto al cobro sujeto a la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA), suspendido este viernes, al decretarse la alerta roja por precipitaciones torrenciales para evitar el movimiento de coches particulares, se reactivará también a partir de las 08:00 horas de este sábado.

También, se abrirán desde las 08:00 horas de este sábado las playas de la ciudad de Alicante, con una excepción: La Albufereta, cuyo arenal continuará cerrado hasta que se reparen los daños producidos por el temporal. En todo caso, el Ayuntamiento condiciona el baño al color de la bandera en cada playa.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) continúa activado. También, el Plan Municipal de Emergencias, con el fin de continuar haciendo un seguimiento de la evolución de la situación meteorológica.