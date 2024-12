Parece sacada de un episodio de ‘Los Simpsons’: así es la película de terror que arrasa en Netflix

La serie de animación Los Simpsons se ha convertido en una de las favoritas de muchos milennials. Siempre hay alguna situación en su vida o en alguna ficción que les recuerda a algún momento de la conocida serie animación. Ahora sus fans han encontrado algunas similitudes entre un episodio de Los Simpsons y la película La Caza. Esta cinta de suspense se estrenó en 2020, está dirigida por Craig Zobel y protagonizada por los actores Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Ethan Suplee y Emma Roberts. Una película que tuvo bastante éxito tras su estreno en 2020, ahora se puede ver en Netflix y que para muchos es una sátira sobre la supervivencia. Los protagonistas son un grupo de personas que contactan a través de un chat con una mujer que les ofrece acudir a una cacería en su mansión a la que se trasladarían en avión. Para su sorpresa, estas personas despiertan amordazados en el claro de un bosque.

La conexión entre esta película y Los Simpsons se ha encontrado en uno de los episodios de La Casa del Árbol del Terror XVI titulado Survival of the Fattest (La Supervivencia del más Gordo). Esa noche el Sr. Burns invita Homer, Lenny, Carl y el resto de la pandilla a pasar una noche de cacería en su mansión a la que acuden algunos amigos ricos de este siniestro personaje. ¿En qué se parece este episodio a la película La caza? En que la cacería que organiza el Sr. Burns tiene una trampa para Homer y sus amigos ya que no forman parte del grupo de los cazadores, sino de las presas.

La Casa del Árbol del Terror XVI es un episodio especial que se estrenó 5 días después de Halloween en 2005 es famoso por algunas de sus historias de terror como la Bart siendo reemplazado por un niño robot, la de la maldición que hace que las personas se conviertan en sus disfraces y ésta en la que Homer tiene que huir de la cacería del Sr. Burns. En este conocido episodio Homer escapa y sobrevive toda la noche mientras sus amigos son asesinados. Al final señor Burns y Smithers logran acorralar a Homer, pero cuando están a punto de disparar, son golpeados con una sartén por Marge que enfadada también le da un sartenazo a Homer.

¿De qué trata la película que se parece al episodio de Los Simpsons?

La película La caza (The Hunt) comienza cuando una mujer llamada Athena Stone muestra un mensaje en un chat grupal en el que explica que va a tener lugar pronto una cacería en su mansión. En un avión privado varias personas de la élite social como empresarios y directivos se dirigen hacia esa extraña cacería. Estos hombres encuentran un alijo de armas y llaves para sus mordazas y para lograr huir tendrán que superar numerosos problemas y vicisitudes.

Aunque parezca un poco rebuscado, hay cierta similitud entre la trama de la película La caza y este episodio de Los Simpsons. En La caza, según se explica en la sinopsis «un grupo de doce personas, desconocidas entre sí, despiertan en un lugar deshabitado, en medio del bosque. Pronto se dan cuenta de que alguien intenta, literalmente, cazarlos como a animales».

Una curiosidad sobre la película La caza es que se iba a estrenar el 27 de septiembre de 2019, pero después de los famosos tiroteos masivos de Dayton y El Paso que tuvieron lugar en agosto del mismo año, Universal Pictures decidió retrasar el lanzamiento de esta polémica cinta. Al final se estrenó en 2020 y contó con críticas positivas y negativas. Por ejemplo en la web Rotten Tomatoes, la película cuenta con una aprobación de 57% basada en 267 reseñas y una calificación de 5.8/10. Según el consenso de los críticos: «The Hunt es lo suficientemente exitosa como un thriller de acción de humor oscuro, pero se desvía del blanco cuando apunta a una sátira social oportuna”.

El reparto de esta película de acción

La película La caza cuenta con un enorme reparto coral en el que están actores como Betty Gilpin que interpreta el papel de Crystal May Creasey, Ike Barinholtz el de Staten Island, Amy Madigan el de Miranda «Ma», Emma Roberts el de Yoga Pants, Ethan Suplee el de Gary, Hilary Swank el de Athena Stone, Sturgill Simpson el de Vanilla Nice, Reed Birney el de Julius «Pop» y Steve Coulter el de Ted, el Doctor, entre otros muchos.

Hay que tener en cuenta que la película La caza ha contado con el guion de Nick Cuse y Damon Lindelof, que son los responsables del de The Leftovers (2014-2017) y Watchmen (2019). Además, Damon Lindelof es el creador de la serie Perdidos (2004-2010) y sabe cómo mantener al espectador en tensión. En las plataformas de streaming se pueden encontrar otras películas de suspense interesantes como Blanco humano, Escape Room: Tournament of Champions, Los domésticos, No te muevas, El conductor, Hold The Dark o Cazador de silencio.