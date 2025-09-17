Ya es oficial: el ‘Ojo de Sauron’ no es una fantasía, los científicos lo han encontrado y está a 7.400 millones de años luz

La realidad supera la ficción, el ‘Ojo de Sauron’ no es una fantasía, los científicos parece que lo han encontrado a 7.400 millones de años luz. Cuesta creer o imaginarse, hasta dónde llega, por un lado, la tecnología actual con la que cuenta el ser humano y, por el otro, la capacidad de imaginar que poseemos. Si un día un hombre fue capaz de ver más allá de cualquier maquinaria que en aquellos tiempos eran inexistentes.

Los científicos han encontrado a 7.400 millones de años luz algo sorprendente

El Ojo de Sauron no es una fantasía

Los expertos de la revista de Astrofísica nos dan una aproximación de lo que sucede en el interior de ese Ojo de Sauron que parecía el fin del mundo en un sólo elemento: «El proceso de aceleración de partículas masivas, así como la producción de fotones y neutrinos de muy alta energía (VHE), sigue siendo un desafío fundamental en la astrofísica. Objetivos. Investigamos la estructura del chorro a escala de parsec y el campo magnético del blazar PKS 1424+240, que fue seleccionado sobre la base de una fuerte emisión de rayos gamma VHE y se identifica con uno de los picos más altos en el cielo de neutrinos IceCube a 9 años.

Métodos. Analizamos las observaciones VLBA de 15 GHz de este objeto BL Lac apilando 42 imágenes sensibles a la polarización recopiladas en 2009-2025 para mejorar la señal y revelar la estructura persistente a escala de parsec. Resultados. Nuestras observaciones revelan un escenario raro. El objeto se ve dentro del cono del chorro, muy cerca del eje de su chorro relativista, con un ángulo de visión de < 0,6°. Esto maximiza efectivamente el impulso Doppler a valores ∼30 y mejora la emisión electromagnética y de neutrinos en la dirección del observador. Basándonos en observaciones polarimétricas, detectamos inequívocamente un componente toroidal neto en el campo magnético del chorro. Esto indica un chorro que transporta corriente que fluye casi directamente hacia nuestra línea de visión. Conclusiones. Los blazares con ángulos de visión de chorro muy pequeños ofrecen una solución a la crisis del factor Doppler, es decir, al desajuste de larga data entre los factores Doppler inferidos de la baja velocidad aparente del chorro en la interferometría de línea de base muy larga y los derivados de las observaciones VHE. Demostramos que el haz relativista juega un papel crítico en la emisión de rayos gamma y neutrinos de los blazares. Esto tiene implicaciones directas para los modelos de su emisión de multimensajero».

No es tan literario sino que en este caso es un elemento físico puro y duro, pero puede darnos más de una sorpresa totalmente inesperada de lo que parece que se hace realidad en una de las partes más alejadas del universo.