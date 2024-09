Ya hay fecha para el evento astronómico del siglo: no lo volveremos a ver

El evento astronómico del siglo ya está aquí, vamos a disfrutar del paso de un cometa que será visible a simple vista. Algo que no sucede con frecuencia y que nos puede darnos cuenta de la gran cantidad de eventos a los que nos enfrentamos estos días. Hemos dejado atrás una alineación planetaria inusual, las auroras boreales en verano y los eclipses que nos han permitido disfrutar de unos eventos astronómicos de lo más especiales. Pero lo mejor, estaría a punto de llegar.

No lo volveremos a ver en años, décadas o incluso siglos. El paso de estos objetos celestes es regular, pero siguen unas rutas que pueden ser de millones de kilómetros recorriendo un universo que puede llegar a ser una oportunidad única, ver este elemento que tardaremos mucho en visualizar desde la Tierra. Se puede ver a simple vista y eso es siempre algo que debemos tener en cuenta, para los amantes de la astronomía o los que no, tocará estar atento a este evento que promete dejarnos con ganas de más. Todo el mundo mira al cielo ante algo que no volveremos a ver.

Este mes de septiembre tendrá lugar un fenómeno astrológico que no vamos a volver a ver nunca más o al menos, no en esta generación que estamos viendo llegar algunos elementos que impresionan. El universo nos acaba dando una serie de pistas que debemos empezar a visualizar.

Somos la generación de la nueva carrera espacial. Estamos viendo como vuelve y crece el interés por realizar una carrera espacial que puede acabar dando sus frutos antes de tiempo. Sin duda alguna, el cielo nos guarda más de una sorpresa con estas estrellas que la NASA se encarga de analizar.

Los expertos están muy pendientes de un evento astronómico que puede darnos más de una sorpresa en estos días o noches. A simple vista vamos a ver lo que muchos esperan con ansias, ya que puede ser el evento del siglo. Nunca más volveremos a ver pasar este objeto tan cerca de la Tierra.

Se acerca a nuestro planeta y nos envía más de una señal luminosa desde la distancia. Podemos ver cómo llega este objeto que puede ser realmente sorprendente a simple vista. Los expertos se preparan para ver el momento de máxima esplendor de este evento que está más cerca de lo que nos imaginamos.

Esta es la fecha del evento astronómico del siglo

Te puedes estar preparando para ver el evento astronómico del siglo, los expertos se están preparando para dar la bienvenida a un objeto que quizás no volvamos a ver nunca más tan cerca de la tierra. Las características y el paso de este cometa son los que lo hacen de lo más especial.

Tal y como nos dicen desde el blog Starwalk: «En primer lugar, es probable que el C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sea muy brillante. La futura luminosidad de este cometa es impredecible y depende en gran medida de su actividad en los próximos meses. Sin embargo, la mayoría de las fuentes coinciden en una cosa: es probable que el C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sea visible a simple vista. Si tenemos suerte, podría volverse excepcionalmente brillante y hasta superar al C/2020 F3 (NEOWISE) del verano de 2020. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos visto un cometa tan brillante, por lo que los observadores están muy emocionados por el C/2023 A3. Además, se espera que el C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) desarrolle una hermosa cola cometaria. Tras pasar cerca del Sol a una distancia similar a la órbita de Mercurio, la coma de polvo y hielo del C/2023 A3 se calentará considerablemente. A medida que las partículas de hielo se evaporan, escaparán rápidamente al espacio, llevándose consigo una gran cantidad de polvo que se extenderá en una cola larga y brillante. Como muestra la historia, los cometas que pasan cerca del Sol tienen las colas más impresionantes, formadas poco después de ser «asados» por el calor del Sol. Y este es el caso del cometa C/2023 A3″.

También nos indican ante los mejores momentos para ver este evento astronómico que será recordado como uno de los más importantes de este siglo.

Septiembre: de magnitud 7 a 3, se aleja del Sol y comienza a aparecer en el cielo matutino en el Hemisferio Sur. Ventana de observación corta, buena oportunidad para capturar la cola del cometa. Desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre, aparece muy bajo sobre el horizonte por la mañana en el Hemisferio Norte, luego desaparece durante varios días hasta aproximadamente el 11 de octubre.

Octubre: el mejor mes para observaciones en el Hemisferio Norte. Alrededor de su acercamiento más cercano a la Tierra el 12 de octubre, el cometa estará en su máximo brillo (la magnitud podría ser de hasta -3). Estará ubicado relativamente alto sobre el horizonte en el cielo vespertino.

Noviembre: de 4.5 a 8 magnitud, visible en la tarde. Se eleva más alto en el Hemisferio Norte después del atardecer.

Diciembre: de 8 a 10 magnitud. Se mueve gradualmente más cerca del Sol en nuestro cielo, elevándose más bajo sobre el horizonte. No visible desde el Hemisferio Sur.