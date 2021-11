El cobre es un “supermaterial” con características antimicrobianas. Chile es uno de los países de mayor producción de cobre del mundo y está utilizando este material para ayudar a su país y al mundo a luchar contra el COVID. El cobre contra las pandemias ha demostrado muy buenos resultados, ya que es uno de los materiales más efectivos para terminar con los virus. Por lo tanto, podría convertirse en un poderoso aliado para vencer al coronavirus que causa el COVID-19. Se ha podido comprobar que el virus sobrevive solo cuatro horas con cobre, pero hasta dos o tres días con plástico y acero inoxidable. De esta forma, el cobre no solo podría transformar la lucha global para poner fin a la pandemia, sino que también podría cambiar la forma en que los países utilizan sus recursos naturales como impulsores de la innovación y el progreso.

¿Por qué el cobre contra las pandemias puede ayudar a prevenirlas y a terminar con ellas?

A través de un estudio clínico reciente se ha podido comprobar que el cobre contra las pandemias es mucho más efectivo que otros materiales. Debido a que se puede prevenir a través de este material la propagación de enfermedades infecciosas, como el Covid -19 en la actualidad.

Los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Universidad de Princeton informaron en The New England Journal of Medicine esta semana que COVID-19 era «detectable en aerosoles durante hasta tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable”.

Este descubrimiento lleva a plantearse por qué se produce la reacción del Covid-19, que se vuelve inactivo frente al cobre mucho antes que en otros materiales. Si esto es así, por qué las superficies más sensibles al tacto no están hechas de cobre.

Spear cree que, a pesar de ser el cobre contra las pandemias muy efectivo, el costo ha sido el factor más importante por el cual no se ha utilizado en su totalidad. Este material se usa ampliamente para cableado y tuberías, dijo, «pero tener cobre en todas partes sería prohibitivamente costoso».

Si bien se usa en algunas máquinas médicas, como para los tubos, no es prominente en las superficies externas porque es un metal blando que se abolla y cuando se expone a la atmósfera forma una pátina verde que se puede frotar.

¿Podría el coronavirus cambiar opiniones sobre el cobre?

La Asociación de Desarrollo del Cobre, un grupo comercial que representa a la industria, cree que eso ya está sucediendo, que el cobre contra las pandemias puede tener resultados sorprendentes.

El cobre ya es reconocido por sus cualidades para combatir los gérmenes y se usa en instalaciones de alto tráfico, incluidos hospitales, gimnasios, escuelas y centros de transporte público, según la asociación.

Por ejemplo, el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta instalado más de 50 bebederos hecha de aleaciones de cobre “registrados por la EPA”.