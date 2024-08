Soy médico y estas son los 6 tipos de personas que jamás deberían beber cerveza

Jonathon Kung es el médico especializado en gastroenterología que ha señalado los 6 tipos de personas que jamás deberían beber cerveza. La cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Está presente en todas partes y representa un elemento básico para poder combatir el calor o darnos una pequeña alegría. Es una bebida alcohólica de poca graduación o sin ella, en caso de optar por una versión sin alcohol de esta. Un básico que nos acompaña desde hace miles de años.

Se han encontrado restos de cerveza desde las primeras grandes civilizaciones que han estado presentes. Por lo que, quizás debemos empezar a pensar en todo lo que nos ofrece esta bebida. Si lleva miles de años con nosotros es por un motivo en concreto, está hecha de ingredientes naturales, por lo que es una bebida fácil de fabricar y de conservar. Hoy en día y en especial en verano, el consumo de cerveza se dispara. Siendo uno de los que más pueden disfrutar, pero cuidado, según este especialista, hay personas que será mejor, que no consuman cerveza, por motivos de salud y para evitar problemas mayores.

Hay personas que jamás deberían beber cerveza

La bebida es tan importante como la comida para cuidar nuestra salud. Nos centramos en la comida, pero pasamos por alto tan importante como todas las bebidas que podemos ir consumiendo en estos días. Será importante comer bien, especialmente en estos días en los que necesitamos hidratarnos.

Con el calor aumenta el consumo de todo tipo de bebidas, salvo el agua, hay pocas bebidas que puedan darnos esta alegría que necesitamos. Las bebidas con azúcar ya sabemos que no son nada buenas, especialmente si queremos evitar un elemento que además de calorías no añade nada bueno al cuerpo.

Las opciones sin azúcar añaden químicos, a excepción del té frío que puede estar elaborado con ingredientes naturales. Algo que deberíamos tener en cuenta para poder afrontar este verano con la salud de hierro. La cerveza es el otro elemento que también deberemos tener en cuenta.

Quizás una bebida que fresquita apetece muchísimo y que nos traerá importantes novedades si estamos dentro de un grupo para el cual la cerveza no es recomendable. Este médico ha concedido una entrevista a ‘Eat This, Not That!’, revista especializada en alimentación dando los grupos de personas que no pueden tomar cereza.

Los seis grupos de personas que no pueden beber cerveza

Los primeros que no deben tomar ni gota de cerveza ni de alcohol son las personas con problemas hepáticos. Este órgano que es como un gran filtro para el cuerpo, es el encargado de cumplir unas funciones que con la cerveza se puede hacer inviable. La cirrosis o la hepatitis son dos de las enfermedades más comunes que hacen inviables la llegada de una cerveza a la mesa, así como cualquier otra bebida alcohólica.

Cualquiera que haya tenido una pancreatitis debe alejarse del alcohol, siendo uno de los que pueden causar episodios dolorosos y complicar aún más esta enfermedad. Es preferible no consumir nada de cerveza. Este experto alerta de los riesgos que este consumo puede provocar.

En caso de tener problemas cardiacos, el alcohol es también uno de los ingredientes más problemáticos. Por lo que, es preferible no arriesgarse, ya que afecta a la presión arterial y puede ser el responsable de algunas arritmias. Poniendo en riesgo incluso la vida de las personas que puede verse afectada por el consumo de esta bebida, como cualquier otra que contenga alcohol.

No pondrán en riesgo su vida, los enfermos de gota, pero pueden sufrir episodios dolorosos que pueden causar problemas de salud que irán en aumento. Elevando el ácido úrico del cuerpo que es el responsable de duros episodios de dolor de esta enfermedad.

Por último, los diabéticos deben tener en cuenta que la cerveza puede generar fluctuaciones en sus niveles de azúcar. Por lo que deben controlarlos para evitar cualquier incidente. Pueden beberla, pero con moderación, aunque para evitar cualquier problema de salud, merece la pena dejar a un lado este elemento es fundamental apostar por la salud.

El problema de la cerveza está en ese alcohol que puede convertirse en un problema que puede acabar siendo lo que marque el curso de nuestra vida. Incluso puede ponerla en riesgo, por lo que, si estamos dentro de este grupo, será mejor evitarla. Aunque nos encante, podemos optar por otras bebidas más saludables.

En verano es muy importante hidratarse, especialmente en estos días en los que las temperaturas no dejan de subir. Es momento de empezar a cuidarse un poco más, de la mano de una serie de detalles que son claves y que quizás marquen estos días. Es preferible beber agua fresca que es seguro la bebida que no nos puede hacer ningún daño.