Sólo será mañana: así podrás ver la alineación planetaria histórica que no se repetirá hasta 2492

En la última semana de febrero de 2025, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo astronómico impresionante: la alineación planetaria de siete planetas del Sistema Solar. Este fenómeno permitirá observar a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno alineados en el firmamento. Aunque este tipo de eventos no son inéditos, la configuración particular de esta ocasión será excepcional, ya que no se repetirá hasta el año 2492, según datos proporcionados por la NASA. Ésta es una oportunidad única para los aficionados a la astronomía.

A pesar de su nombre, una alineación planetaria no significa que los planetas estén realmente en una misma línea en el espacio. En realidad, cada uno de ellos seguirá ocupando su posición habitual en el Sistema Solar, pero desde la perspectiva terrestre parecerán estar alineados. Esta ilusión óptica se debe a la forma en que sus órbitas coinciden temporalmente al girar alrededor del Sol. Aunque este tipo de fenómenos no afectan de manera significativa a la Tierra, han despertado interés y fascinación en diversas culturas a lo largo de la historia.

¿Cómo y cuándo observar la alineación planetaria?

Los planetas comenzarán a ser visibles al anochecer del viernes 28 de febrero de 2025. Según el meteorólogo Mario Picazo, Saturno y Mercurio serán los primeros en aparecer en el horizonte, entre las 19:50 y las 20:20 horas. Posteriormente, Neptuno se sumará a la escena, seguido de Venus, que se distinguirá por su intenso brillo alrededor de las 22:00 horas. A medida que avance la noche, Júpiter, Urano y Marte irán emergiendo en el cielo, con Marte destacando por su característico tono rojizo.

Venus será el astro más brillante y sencillo de identificar, seguido por Júpiter y Marte. Saturno y Mercurio aparecerán más cerca del horizonte y podrían ser más difíciles de distinguir, sobre todo Mercurio, que sólo será visible por unos minutos antes de ocultarse. Urano y Neptuno, al encontrarse más alejados del Sol, requerirán equipos ópticos para su observación.

Si bien en los próximos años se podrán presenciar otras alineaciones planetarias, ninguna igualará la de este 2025 en términos de cantidad de planetas visibles al mismo tiempo. De hecho, un fenómeno similar no volverá a ocurrir hasta septiembre de 2040, cuando se podrán observar cinco planetas juntos en el firmamento. Por esta razón, los astrónomos consideran esta alineación como un suceso de gran relevancia dentro del ámbito astronómico.

Consejos prácticos

Para disfrutar al máximo de la alineación planetaria, es fundamental elegir un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, ya que la luz artificial dificulta la visibilidad de los astros. Además, es recomendable mirar hacia el horizonte poco después del atardecer, ya que algunos planetas, como Mercurio, sólo serán visibles por unos minutos antes de ocultarse.

Otro aspecto importante es contar con binoculares o un telescopio, especialmente para observar Urano y Neptuno, ya que su distancia al Sol hace que sean prácticamente imperceptibles a simple vista. Asimismo, revisar el pronóstico del clima con antelación resulta esencial, ya que un cielo nublado podría arruinar la oportunidad de presenciar este evento único. Si bien algunos planetas se podrán distinguir fácilmente por su brillo, otros requerirán paciencia y buenas condiciones de observación.

Es por esto que encontrar un lugar con un horizonte despejado y sin obstáculos, como montañas o edificios, facilitará una mejor experiencia. Dado que este fenómeno no volverá a repetirse hasta el año 2492, aprovechar esta oportunidad con las condiciones adecuadas hará que la observación sea memorable.

Explicación de este fenómeno

La alineación planetaria es un fenómeno astronómico en el que varios planetas del Sistema Solar parecen estar alineados en el cielo desde la perspectiva de la Tierra. Esto ocurre debido a la disposición orbital de los planetas alrededor del Sol y a la manera en que los observamos desde nuestro planeta. Aunque en realidad los planetas siguen estando separados por enormes distancias, su posición en el firmamento crea la ilusión de que están alineados en una misma franja del cielo.

Cada planeta del Sistema Solar orbita alrededor del Sol en trayectorias elípticas con distintos períodos. Por ejemplo, la Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, mientras que Júpiter tarda aproximadamente 12 años. Como resultado, los planetas están en constante movimiento, cambiando sus posiciones relativas en el cielo.

Cuando varios de ellos coinciden en un mismo sector del cielo terrestre, se forma una alineación. Dependiendo de la cantidad de planetas involucrados y su cercanía aparente, la alineación puede ser parcial (cuando sólo algunos planetas se alinean) o total (cuando todos los planetas visibles coinciden en una franja específica del cielo).

