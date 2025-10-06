Receta de bizcocho de calabaza en Thermomix: fácil y delicioso

Si hay algo que nos gusta mucho del otoño, además de las hojas secas y los días más fresquitos, es el olor a bizcocho recién hecho en la cocina. Y si encima lo hacemos con calabaza, el resultado es de lo más reconfortante.

Este bizcocho en Thermomix es una de esas recetas que no fallan: queda húmedo, esponjoso y con un sabor dulce y suave. Además, la Thermomix nos ahorra un montón de trabajo porque lo hace prácticamente todo: tritura, mezcla y deja la masa perfecta en cuestión de minutos. Ideal para acompañar un café por la tarde o para sorprender los postres terroríficos para Halloween.

Por qué hacer un bizcocho de calabaza en Thermomix

Lo mejor de usar la Thermomix para esta receta es que nos facilita mucho la vida. No tienes que preocuparte de si la calabaza queda bien triturada ni de batir durante minutos hasta conseguir una masa uniforme.

Aquí, todo se hace en el mismo vaso y con una precisión que evita errores. Y lo mejor: ensucias menos utensilios, algo que siempre se agradece mucho cuando toca recoger. Si nunca has probado un bizcocho en Thermomix, este de calabaza es perfecto para empezar.

Ingredientes para tu bizcocho de calabaza

Para un molde mediano (unas 10–12 porciones), vas a necesitar:

400 g de pulpa de calabaza cocida o asada

250 g de azúcar

4 huevos medianos

250 g de harina de trigo

100 g de aceite de girasol o de oliva suave

1 sobre de levadura química (16 g)

1 cucharadita de canela en polvo

Una pizca de nuez moscada (opcional)

Una pizca de sal

Azúcar glas para decorar (opcional)

Cómo hacer el bizcocho paso a paso

Prepara la calabaza. Si no la tienes lista, cuécela al vapor o ásala en el horno hasta que esté blandita. Deja que se enfríe un poco. Haz el puré. pon la calabaza en el vaso de la Thermomix y tritura 20 segundos a velocidad 5. Tiene que quedar bien fina, como un puré suave. Bate huevos y azúcar. Añade los 4 huevos junto con el azúcar. Programa 2 minutos a velocidad 4. La mezcla se volverá cremosa y esponjosa. Añade el aceite. Con la máquina en marcha a velocidad 3, echa poco a poco el aceite hasta que se integre bien. Incorpora la parte seca. Tamiza la harina con la levadura, la canela, la sal y la nuez moscada. Échalo todo al vaso y mezcla 15 segundos a velocidad 4. Si ves que queda algo pegado a las paredes, repasa con la espátula. Hornea. Vierte la masa en un molde engrasado o con papel de horno. Precalienta a 180 °C y hornea unos 40–45 minutos, hasta que al pinchar salga el palillo limpio. Deja enfriar. Espera 10 minutos antes de desmoldar y pasa el bizcocho a una rejilla. Cuando esté frío, puedes espolvorear con azúcar glas.

El resultado es un bizcocho jugoso y aromático, con ese punto otoñal que tanto apetece en esta época.

Calorías aproximadas del bizcocho completo:

Calabaza: 80 kcal

Azúcar: 1.000 kcal

Huevos: 280 kcal

Harina: 850 kcal

Aceite: 900 kcal

Otros: 20 kcal

Total: 3.130 kcal

En 12 raciones, cada trozo rondaría las 260 kcal.

Más recetas con calabaza y postres de Halloween

Si te sobra calabaza o te has quedado con ganas de más, tienes un montón de opciones de recetas de calabaza de Halloween. Por ejemplo, unas magdalenas de calabaza con pepitas de chocolate que son un vicio, o la clásica pumpkin pie al estilo americano. Y si estás pensando en Halloween, este mismo bizcocho puede decorarse con glaseado naranja, chocolate negro o figuritas divertidas de fondant.

La calabaza da muchísimo juego en repostería, y lo mejor es que la Thermomix lo hace todo más fácil. Así que ya sabes: aprovecha la temporada y disfruta de postres caseros que harán que tu cocina huela a otoño en cada rincón.