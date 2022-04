El airbag es un elemento o dispositivo presente en todos los coches de sobras conocido hoy en día. Pero ¿sabes quién fue su artífice? Puede que creas que su invención es algo relativamente reciente, pero lo cierto es que fue hace casi 70 años que alguien lo ideó aunque no fue hasta 20 años después que ya se instaló en el primer coche. Descubramos ahora quién inventó el airbag y cómo fue su desarrollo hasta nuestros días.

¿Quién inventó el airbag?

La invención del airbag está fechada en 1952 por John W. Hetrick, quien presentó la patente en los Estados Unidos al año siguiente. El uso de esta protección en el campo de la automoción se remonta a finales de los años sesenta con la mejora del resto de componentes necesarios para su funcionamiento. Después de los prototipos presentados y probados por casi todos los fabricantes de automóviles de EE. UU., el primer automóvil de producción en presentar la innovación fue el Oldsmobile Toronado de 1973, seguido de otros modelos de Buick y Cadillac.

Sin embargo, la primera acogida del mercado no fue positiva y también hubo disputas sobre la evaluación de la validez del dispositivo, que no fue aceptado definitivamente hasta la primera mitad de los años ochenta con la recomendación de usarlo en conjunto con los cinturones de seguridad. Una vez superadas las dudas sobre sus contraindicaciones, el airbag se ha convertido rápidamente en uno de los elementos necesarios de todo automóvil desde el punto de vista de la seguridad del automóvil y se ha extendido progresivamente a los vehículos de menor motor, en particular a los de tamaño pequeño.

La idea de Hetrick, para funcionar correctamente, requirió de numerosas pruebas y mejoras tecnológicas, entre ellas el sensor de impacto, inventado por Allen K. Breed, por lo que recién en los años setenta los fabricantes de automóviles estadounidenses comenzaron a comercializar los primeros modelos con este dispositivo a bordo, pero no fue un éxito y fue abandonado.

Regresó al mercado en 1984 cuando Mercedes lo presentó primero en los modelos de gama alta y luego también en todos los demás. Tras el éxito alemán, después de unos años, Ford y General Motors lo revivieron como una opción, hasta que una ley del gobierno de EE. UU. lo impuso en todos los vehículos construidos después de 1989, convirtiéndolo en algo estándar. Pero mientras tanto habían pasado más de treinta años y Hetrick no recibió ninguna compensación por su invento, aparte de la gratitud de aquellos cuyas vidas había salvado.

Desde 2009, varios fabricantes de automóviles estudian la instalación de una serie de airbags externos para proteger a los peatones de lesiones graves o mortales en la cabeza y el cuello en caso de impacto frontal, en la zona del automóvil donde es más probable que choquen . No se espera que la bolsa de aire externa afecte significativamente el costo final de los vehículos. Consiste en un sistema de sensores de radar e infrarrojos que, al detectar la presencia de un peatón y el riesgo de colisión inminente, activa el ordenador de a bordo para activar el frenado automático e inflar un airbag en forma de herradura en unas milésimas de segundo, colocado entre el capó y el parabrisas. Otra característica, generalmente presente, prevé el levantamiento de varios centímetros, siempre automático, del capó, para alejar la chapa del motor y darle algo de espacio para deformarse, para reducir el riesgo de lesiones graves en la cabeza y el cuello. Una primera implementación comercial la encontramos desde 2012 en el Volvo V40, mientras que los airbags laterales externos, para reducir los daños a los ocupantes, se implantaron por parte de la alemana ZF TRW.

¿Cómo funciona el airbag?

Consiste en un globo (cámara de aire) que, en el momento de un impacto violento del coche, por ejemplo en un accidente de tráfico, se infla por una pequeña explosión, por una reacción química o por la liberación instantánea de gas comprimido. El globo inflado que se obtiene evita que la cabeza y otras partes vitales de los ocupantes golpeen contra elementos contundentes del habitáculo. Si hay bolsas de aire en un automóvil, es extremadamente importante usar cinturones de seguridad.

El airbag se infla en 30/50 milésimas de segundo a una velocidad aproximada de 3,2 x 105m/s para poder empujar la cabeza del conductor hacia atrás. Por lo tanto, es importante que el reposacabezas del asiento esté hecho de un material blando o acolchado, y tenga una forma inclinada en un ángulo agudo, para evitar el riesgo de una contusión cerebral, para que el cerebelo no golpee el reposacabezas.

El airbag sólo se puede usar una vez y debe reemplazarse después del primer impacto. A diferencia de un paracaídas, no se puede plegar y volver a colocar en su compartimiento.

Además, algunos modelos cuentan con un sensor ubicado en el asiento del pasajero que puede detectar la presencia del pasajero y desactivar el funcionamiento de la bolsa de aire en caso de asiento vacío. Más raramente, según el peso de la persona, un sensor infla el airbag (airbag multietapa) de forma más o menos violenta, modulando la detonación de la carga explosiva.

Si bien el funcionamiento es similar para todos los tipos de airbags, estos se fabrican en diferentes tamaños y formas, para ser montados en diferentes partes del vehículo; por eso tenemos los clásicos airbags de conductor y pasajero, airbags traseros, de cortina, laterales hasta los últimos descubrimientos de pequeños dispositivos situados bajo el volante que protegen las piernas del conductor. Volvo instaló los primeros airbags laterales del mundo en 1994.