Con la llegada del verano, muchas personas empiezan a preocuparse por la salud de su piel al exponerse al sol durante largas horas. Los dermatólogos recomiendan el uso de un protector solar para prevenir el daño a la piel causado por los rayos UV. Pero, ¿sabes qué ingredientes suele llevar un protector solar y cómo funcionan para proteger nuestra piel?

Protección química y física

En primer lugar, es importante entender que existen dos tipos de protección solar: la química y la física. Los protectores solares químicos contienen ingredientes que absorben la radiación UV, mientras que los protectores solares físicos contienen ingredientes que reflejan la radiación UV.

En los protectores solares químicos, los ingredientes más comunes son el octocrileno, el avobenzona, el homosalato, el octisalato, el octinoxato y el oxibenzona. El octocrileno es un filtro solar que protege contra los rayos UVB y UVA, mientras que la avobenzona protege contra los rayos UVA. El homosalato, el octisalato y el octinoxato son también filtros solares que protegen contra los rayos UVB, por otro lado la oxibenzona protege contra los rayos UVA y UVB. Sin embargo, hay una creciente preocupación entre los expertos en salud sobre el uso de la oxibenzona debido a sus posibles efectos negativos en la salud y el medio ambiente. Por otro lado, los protectores solares físicos, también conocidos como protectores solares minerales, contienen ingredientes como el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Estos ingredientes reflejan la radiación UV en lugar de absorberla. Los protectores solares físicos son ideales para personas con piel sensible o alérgica a los ingredientes químicos de los protectores solares.

Algunos nutrientes adicionales

Además de los ingredientes específicos de cada tipo de protector solar, es importante buscar productos que contengan ingredientes adicionales que beneficien la salud de la piel. Los protectores solares que contienen vitamina E, por ejemplo, ayudan a hidratar y nutrir la piel. La vitamina C es un antioxidante que protege la piel del daño causado por los radicales libres. Los protectores solares que contienen aloe vera son ideales para personas con piel seca o quemaduras solares, ya que el aloe vera tiene propiedades hidratantes y antiinflamatorias.

Es importante tener en cuenta que los protectores solares no son todos iguales y que algunos ingredientes pueden ser más efectivos que otros. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró que los protectores solares con dióxido de titanio y óxido de zinc proporcionaban una mejor protección contra los rayos UV que los protectores solares con otros ingredientes químicos.

¿Cuánto aplicar y cuándo?

Por último, es importante recordar que la cantidad y la frecuencia de aplicación son clave para una protección efectiva. Se recomienda aplicar el protector solar al menos 20 minutos antes de la exposición al sol y volver a aplicarlo cada dos horas o después de nadar o sudar. Se debe usar suficiente producto para cubrir toda la piel expuesta, y no solo en las áreas más propensas a quemarse, como la nariz y los hombros.

Recuerda aplicar suficiente protector solar cada vez y volver a aplicarlo con frecuencia para una protección efectiva contra los rayos UV.