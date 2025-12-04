Prepárate para la última superluna de 2025: el fenómeno astronómico excepcional que llega esta noche y no se repetirá hasta 2042
Todo lo que debes saber sobre el fenómeno astronómico que está a punto de producirse
La mejor forma de observar la última superluna de 2025
Guía astronómica de diciembre 2025: constelaciones, estrellas y fenómenos visibles
Los aficionados a la astronomía tienen una cita ineludible en el calendario de diciembre, ya que la última superluna de 2025 promete ser un evento celeste de proporciones históricas. El satélite natural de la Tierra se vestirá de gala como una luna llena en una configuración tan poco común que los expertos aseguran que no volverá a ocurrir con esta intensidad hasta el año 2042.
El espectáculo, que alcanzará su punto álgido esta madrugada, ha sido catalogado como la manifestación más extrema del período actual.
El factor astronómico inédito: tres coincidencias clave
La singularidad de este plenilunio reside en una alineación triple que maximiza el impacto visual del evento. Generalmente, una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de nuestro planeta.
En esta ocasión, se reúnen tres condiciones excepcionales:
- Perigeo extremo: la Luna alcanzará una proximidad especialmente reducida con la Tierra, situándose a aproximadamente 357.219 kilómetros, uno de los acercamientos más intensos dentro del ciclo 2024-2025.
- Plenilunio concurrente: la fase de Luna llena será casi simultánea a este máximo acercamiento.
- Máxima altitud: el satélite se situará en una posición extrema dentro del ciclo de la Detención Lunar Mayor, un fenómeno bianual que afecta a la altura de la Luna en el horizonte. Esto resultará en que, para los observadores en el hemisferio norte, se verá como la luna llena más alta de la década.
Esta combinación de factores no se repetirá hasta 2042, confiriéndole a este evento un carácter de irrepetibilidad que lo convierte en una observación obligatoria.
La Luna Fría: más grande y luminosa
Debido a su proximidad y posición, esta superluna exhibirá características visuales impresionantes. Se estima que se verá hasta un 8% más grande y un 16% más brillante que una luna llena promedio.
Tradicionalmente, la luna llena de diciembre es conocida como la «Luna Fría», un nombre que proviene de las tribus nativas americanas y de Escandinavia, que lo asociaban con el inicio del período invernal, las heladas y las noches más largas y oscuras del año. Esta noche, la Luna Fría ascenderá a una altura inusual, permitiendo que su intensa luminosidad bañe el cielo nocturno.
Consejos para su observación
El fenómeno de la superluna puede apreciarse a simple vista desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de telescopios o equipos especiales. Sin embargo, para maximizar la experiencia, los astrónomos ofrecen las siguientes recomendaciones:
- Momento cumbre: el mejor momento para la observación se producirá esta noche y alcanzará su pico de plenitud y visibilidad alrededor de las 00:15 horas de la madrugada del viernes 5 de diciembre (hora peninsular española).
- Contaminación lumínica: aléjese de los centros urbanos y de la contaminación lumínica para disfrutar de la luna en toda su intensidad.
- Efecto de perspectiva: los expertos aconsejan observar la Luna justo después de su salida o antes de su puesta. En estos momentos, cuando se encuentra cerca del horizonte, la refracción atmosférica y el efecto óptico de la perspectiva hacen que el satélite parezca aún más monumental y adquiera un característico tono anaranjado.
Temas:
- Astronomía
- Invierno
- Luna