Los aficionados a la astronomía tienen una cita ineludible en el calendario de diciembre, ya que la última superluna de 2025 promete ser un evento celeste de proporciones históricas. El satélite natural de la Tierra se vestirá de gala como una luna llena en una configuración tan poco común que los expertos aseguran que no volverá a ocurrir con esta intensidad hasta el año 2042.

El espectáculo, que alcanzará su punto álgido esta madrugada, ha sido catalogado como la manifestación más extrema del período actual.

El factor astronómico inédito: tres coincidencias clave

La singularidad de este plenilunio reside en una alineación triple que maximiza el impacto visual del evento. Generalmente, una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de nuestro planeta.

En esta ocasión, se reúnen tres condiciones excepcionales:

Perigeo extremo : la Luna alcanzará una proximidad especialmente reducida con la Tierra , situándose a aproximadamente 357.219 kilómetros, uno de los acercamientos más intensos dentro del ciclo 2024-2025.

: la Luna alcanzará una , situándose a aproximadamente 357.219 kilómetros, uno de los acercamientos más intensos dentro del ciclo 2024-2025. Plenilunio concurrente: la fase de Luna llena será casi simultánea a este máximo acercamiento.

concurrente: la fase de Luna llena será casi simultánea a este máximo acercamiento. Máxima altitud: el satélite se situará en una posición extrema dentro del ciclo de la Detención Lunar Mayor, un fenómeno bianual que afecta a la altura de la Luna en el horizonte. Esto resultará en que, para los observadores en el hemisferio norte, se verá como la luna llena más alta de la década.

Esta combinación de factores no se repetirá hasta 2042, confiriéndole a este evento un carácter de irrepetibilidad que lo convierte en una observación obligatoria.

La Luna Fría: más grande y luminosa

Debido a su proximidad y posición, esta superluna exhibirá características visuales impresionantes. Se estima que se verá hasta un 8% más grande y un 16% más brillante que una luna llena promedio.

Tradicionalmente, la luna llena de diciembre es conocida como la «Luna Fría», un nombre que proviene de las tribus nativas americanas y de Escandinavia, que lo asociaban con el inicio del período invernal, las heladas y las noches más largas y oscuras del año. Esta noche, la Luna Fría ascenderá a una altura inusual, permitiendo que su intensa luminosidad bañe el cielo nocturno.

Consejos para su observación

El fenómeno de la superluna puede apreciarse a simple vista desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de telescopios o equipos especiales. Sin embargo, para maximizar la experiencia, los astrónomos ofrecen las siguientes recomendaciones: