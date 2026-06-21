El inesperado fenómeno submarino que está alterando el nivel del mar genera preocupación por el inesperado elemento que pone los pelos de punta. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. A partir de una situación que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente puede convertirse en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que inesperado fenómeno submarino que está alterando el nivel del mar. El mar cobra protagonismo y lo hace de tal forma que hasta la fecha nadie hubiera tenido en consideración. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que la naturaleza puede cambiarlo todo. Es momento de poner en práctica un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. El futuro puede estar marcado por este fenómeno submarino.

Está alterando el nivel del mar

El nivel del mar puede estar alterándose, con un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, hasta la fecha puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle será esencial.

El futuro del planeta parece que nos va dando alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este tipo de elementos pueden acabar generando un cambio de tendencia en un planeta que parece que cambia por completo, de una manera que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. La ciencia nos descubre un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en estos días en los que el planeta parece que nos mande un mensaje a través de este fenómeno que puede ser esencial.

Tal y como explican un reciente artículo de la revista Science: «Equilibrar el presupuesto medio global del nivel del mar (GMSL) es esencial para comprender los cambios en el nivel del mar. La gran incertidumbre después de 1960 se reduce al tener en cuenta los recientes avances en la observación. El cierre del presupuesto se produce dentro de 0,18 milímetros por año para todos los períodos analizados (1960-2023, 1993-2023 y 2005-2023). Las tendencias para estos tres períodos son de 2,06, 3,41 y 3,94 milímetros al año, lo que revela un aumento en la tasa. El residuo anual entre el GMSL observado y la suma de las contribuciones es solo entre -13 y 10 milímetros desde 1960 y ±5 milímetros después de 2005. Además, el presupuesto de aceleración de GMSL ya está cerrado».

Siguiendo con la misma explicación: «Los principales impulsores de la tendencia GMSL (aceleración) desde 1960 son el 43 % (41%) de la expansión oceánica termostérica, el 27 % (9 %) el derretimiento de los glaciares, el 15 % (16%) de Groenlandia, el 12 % (13 % la Antártida y el 3 % (21 %) el 3 % el almacenamiento de agua en tierra. Los resultados destacan la importancia del procesamiento de datos y las técnicas de corrección de sesgos en el seguimiento de GMSL y sus contribuciones. La aceleración del aumento del nivel del mar plantea peligros sustanciales para las regiones costeras bajas (1, 2). Comprender las causas del aumento del nivel del mar es indispensable para las proyecciones de futuros cambios en el nivel del mar (3, 4) y apoya los esfuerzos de adaptación y mitigación del clima. El aumento medio global del nivel del mar (GMSL) está impulsado por dos procesos principales: cambios baristáticos en la masa oceánica y expansión (termo)estérica. El nivel del mar baristático está asociado con la afluencia de agua dulce de los glaciares (5, 6), las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida (7), el almacenamiento de agua terrestre (8, 9) y el vapor de agua atmosférica. El cambio termostérico del nivel del mar es un cambio volumétrico impulsado por la expansión o contracción del océano por variaciones de temperatura (10)».

El deshielo está causando estragos, este calentamiento global puede acabar siendo lo que nos dará un plus de atención. Cuidar el planeta es algo esencial en estos días en los que cada pequeño gesto puede acabar siendo una realidad en breve, en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando.