Los países donde podría impactar el asteroide 2024 YR4, según los expertos de la NASA

El asteroide 2024 YR4 lleva unas semanas en boca de todo el mundo desde que en su día la NASA elevó a un 3,1% el porcentaje de impacto con la Tierra. En los últimos días las probabilidades han bajado y en la última semana de febrero han dejado claro que no será una amenaza y que pasará de largo al lado de nuestro planeta en diciembre de 2032. Consulta en este artículo lo que debes saber sobre el pronunciamiento de la NASA sobre el asteroide 2024 YR4.

El pasado 27 de diciembre fue descubierto el asteroide 2024 YR4, una de las amenazas más importantes para la Tierra en los últimos años y que ya ha quedado como eso: una simple amenaza. La NASA elevó la probabilidad de impacto hasta un 3,1% en las últimas semanas y el centro de coordinación de objetos cercanos a la Tierra de la ESA también situó en un 2,8% sus opciones de impacto con nuestro planeta el próximo 22 de diciembre de 2032.

Después de días de incertidumbre y preocupación, a pesar de que la probabilidad de que el asteroide pasara de largo era del 96%, la NASA descartó el impacto del YR4 contra la tierra y dejó claro que no supondrá una «amenaza significativa». Así que, salvo cambio mayúsculo de última hora, todo hace indicar que pasará de largo por el planeta Tierra a finales de diciembre de 2032.

La NASA emitió un comunicado el pasado lunes 24 de febrero en el que prácticamente descartó el impacto del asteroide 2024 YR4 con la Tierra el próximo año 2032, dejando esta posibilidad como mínima. «La probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 ha caído al 0,004 %. Se espera que pase al lado de la Tierra con seguridad en 2032», confirmó en una misiva que dio la vuelta al mundo y confirmó las mejores noticias con respecto al futuro de nuestro planeta.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped to 0.004%. It’s expected to safely pass Earth in 2032.

Read the full update: https://t.co/wirnWv6FYE pic.twitter.com/AKXma5eVoT

— NASA (@NASA) February 24, 2025