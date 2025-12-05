Es oficial: se confirma la fecha y hora exacta de la última superluna del año y es hoy

La última superluna del año es hoy, es oficial lo que está a punto de pasar y te sorprenderá. La gran luna llena que tenemos por delante puede ser una realidad en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de estos elementos que quizás no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos estar en este momento. Un cambio que, sin duda alguna, podríamos empezar a poner en práctica.

Será el momento de que nos preparemos para lo peor, de la mano de una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Una luna llena que puede acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede convertirse en una situación del todo inesperada y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas noches gélidas. Por lo que, habrá llegado el momento puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Es oficial se confirma la fecha y hora de la superluna

La superluna se convierte en uno de los fenómenos que podemos ver este día. Por lo que, habrá llegado ese momento de paz y tranquilidad en estas jornadas en las que podremos descubrir la esencia de una luna muy especial. Será la única del año, por lo que es importante verla de la mejor manera posible.

Este tipo de fenómenos son cíclicos y siempre acaban llegando a toda velocidad, sin darnos cuenta ya hemos llegado a un mes de diciembre que parecerá que tengamos que empezar a ver llegar este tipo de fenómenos casi místicos que estamos a punto de ver.

Por lo que, esta luna llena que ya tiene fecha de llegada puede sumergirnos de lleno en este tipo de elementos que acabarán siendo los que nos harán mirar al cielo, ante lo que parece que se convertirá en un momento mágico. Sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que realmente acabarán siendo esenciales. Los expertos no dudan en darnos unos detalles que nos harán mirar al cielo en estas próximas horas que tenemos por delante.

Esta será la última superluna del año

Los expertos no dudan en advertir lo que está por llegar, son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los acontecimientos que vamos a visualizar en esta luna Llena que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo el fin de fiesta perfecto en estos días de puente o de mirada a las vacaciones que tenemos cerca.

Tal y como explican los expertos de El tiempo: «La última luna llena del año, que se produce en el mes de diciembre, también tiene una denominación popular, especialmente importante en el mundo anglosajón. De este modo, la luna llena de diciembre es conocida como Luna Fría o Luna de las Noches Largas. El motivo es porque la luna llena de diciembre coincide con uno de los meses más fríos del año y también con las noches más largas de los últimos 12 meses. De hecho, en algunos años, la luna llena de diciembre coincide con el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga, por lo que para muchas culturas esta última luna llena del año está cargada de tradición y simbolismo».

Siguiendo con la misma explicación: «La última luna llena del año se verá plena en la tarde noche del 4 al 5 de diciembre. Para disfrutar de su máximo esplendor, a media tarde se debe mirar al oeste y en los momentos antes del amanecer al oeste ya que la luna realiza el mismo movimiento sobre el cielo que el sol, de este a oeste. No obstante, hay que tener en cuenta varios aspectos para ver la luna llena. Por un lado, la cobertura de nubes que puede impedir ver el cielo. Por otro, también hay que tener en cuenta que la luna cuando sale o se pone se percibe más grande y brillante, pero también es un momento en el que no es noche cerrada, por lo que la luminosidad del cielo impide ver toda su majestuosidad»

Podremos seguir viendo esta increíble luna llena que dará paso a un cambio que puede convertirse en este plus que necesitamos de forma ejemplar. Será el momento de poner en práctica esa mirada a un cielo que guardará la última luna llena que vamos a ver en 2025. Nunca más se repetirá, por lo que merece la pena que estemos pendientes de ella.