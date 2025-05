Ocultas durante 40.000 años: descubren una extraña especie de mariposa que nadie había visto antes

Descubren una extraña especie de mariposa que nadie había visto antes y que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. En estos días en los que la naturaleza nos puede sorprender de muchas formas posibles, deberemos estar pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque esta diferencia importante. Son días de apostar claramente por algunos descubrimientos que nos permiten conocer un poco mejor nuestro planeta.

Las especies de mariposa son todas impresionantes, las podemos ver de una y mil formas diferentes. Sin duda alguna estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos inviten a saber más de estos animales. Dicen que representan la transformación, la belleza y la llegada de una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Unos detalles que sin duda alguna han dejado a los científicos en shock ante algunos detalles que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta el momento no habíamos ni pensado. Durante 40.000 años estas mariposas habían estado escondidas hasta la fecha, este descubrimiento lo cambia todo.

Ocultas durante 40.000 años

La realidad es que aún no conocemos nuestro mundo tal y como lo conocemos, con algunas novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Son tiempos de saber qué nos rodea, de la mano de algunas novedades destacadas que hasta la fecha no imaginaríamos.

Esta especie ha permanecido oculta durante miles de años. El cambio climático o quizás una investigación más exhaustiva ha dado con algunas novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta.

Estas mariposas pueden darnos una serie de datos sobre un pasado que puede acabar siendo lo que marquen, una nueva realidad, que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial en estos tiempos que tenemos por delante.

La ciencia nos ha descubierto una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo claves para entender el pasado y el futuro de nuestro país. Por lo que, al final, lo que tenemos por delante es un cambio que puede darnos más datos del pasado y del futuro. La aparición de estas mariposas puede cambiarlo todo y abre la puerta a una serie de cambios destacados.

Nadie había visto antes una extraña mariposa que ha aparecido recientemente, tal y como nos informan estos expertos, han dado con un descubrimiento que realmente puede acabar siendo el que marque esta diferencia importante en todos los sentidos.

La revista especializada ScieTech Daily nos explica que: «En las Montañas Rocosas de Canadá, una modesta pero notable mariposa ha pasado desapercibida en gran medida por la ciencia durante años. Con una envergadura que va de una a una pulgada y media, y alas que son marrones en la parte superior y marrón grisáceo con manchas negras debajo, durante mucho tiempo se creyó que esta mariposa formaba parte de la especie Half-moon Hairstreak (Satyrium semiluna). Sin embargo, los investigadores han confirmado ahora que las mariposas aisladas de la raya de cabello que viven en Blakiston Fan, dentro del Parque Nacional de los Lagos Waterton en Alberta, representan una especie distinta: Satyrium curiosolus, o la raya de cabello curiosamente aislada. Un estudio reciente de un equipo internacional, publicado en ZooKeys, reveló el trasfondo evolutivo único de la mariposa. Los hallazgos fueron sorprendentes: Satyrium curiosolus probablemente ha estado aislado de sus parientes más cercanos durante hasta 40.000 años, desarrollando gradualmente distintos rasgos genéticos y ecológicos.».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, recientemente descubrimos que las larvas de S. curiosolus tienen relaciones mutualistas con una especie particular de hormiga (Lasius ponderosae), que no se ha observado en otras poblaciones de S. semiluna», dice James Glasier del Instituto Wilder/Zoológico de Calgary, quien también formó parte del estudio. Las orugas Satyrium curiosolus proporcionan a las hormigas Lasius una excreción azucarada llamada miela para comer, mientras que a cambio las hormigas protegen a la oruga de parásitos y depredadores. Las orugas también se retiran a las galerías de hormigas cuando se perturban, o cuando hace demasiado calor, y se han observado hembras adultas poniendo huevos justo cerca de las entradas a las colonias de Lasius bajo altramuces plateados. Es probable que las dos especies ni siquiera sean compatibles reproductivamente, lo que significa que S. curiosolus puede estar por sí sola. Los esfuerzos de conservación ahora deben considerar nuevas soluciones, como el establecimiento de poblaciones adicionales de S. curiosolus, para ayudar a que esta mariposa persista, ya que el cambio climático amenaza el cambio ecológico en Blakiston Fan».