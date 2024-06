No, los tigres no son felinos: ésta es la razón

Los tigres no son felinos, forman parte de otra familia distinta, aunque quizás los has incluido durante años emparentándolos con tus gatos domésticos. La realidad es que no, no, se parecen quizás mucho, pero hay que poner sobre la mesa algunas peculiaridades.

Los gatos son una de las mascotas más admiradas y veneradas del mundo, todos hemos tenido una pequeña pantera que nos ha acompañado en algún momento vital. Parece que tienen un sexto sentido y suelen aparecer en el momento en el que los necesitamos más.

No son felinos los tigres

La familia de los felinos no cuenta entre los más conocidos con los tigres, aunque nos pueda parecer que estén relacionados. De hecho, hay algunos gatos con un pelaje muy similar que quizás nos recuerde el de estos animales que en vivo y en directo son realmente espectaculares.

Los gatos llevan mucho tiempo con los seres humanos. Actualmente, están por todo el mundo con unas características muy similares. Son de un tamaño que no deja lugar a dudas, la diferencia entre unos y otros es mínima, solo se diferencia con el tamaño del pelo y algunas características físicas.

Ser más o menos chatos es una evolución a la que se ha llegado a través de los deseos del ser humano. Es decir, son razas, en este caso modificadas, que nada tienen que ver en cómo serían al natural, estos animales, sin duda alguna, estamos ante unos felinos que sirven para hacer compañía, pero poco para cazar.

A medida que vamos viendo a los felinos o a los grandes felinos en estado puro, nos damos cuenta de la importancia de que estemos ante un tipo de animal que seguramente dará más de un susto a alguien. Los grandes felinos no han sufrido los efectos de convivir con el ser humano y han acabado teniendo unas características que quizás nos sorprendan.

Entre ellos no está el tigre, ya que, aunque se parezca, nada tiene que ver con ellos. National Geographic ha dado con la respuesta a una de las incógnitas más grandes sobre la familia de estos animales, que no será la que esperaríamos encontrar, sino más bien todo lo contrario. Hay un motivo para que no puedan pertenecer a la misma familia y quizás te acabe sorprendiendo el saberlo. Tu gato no es familia de un tigre, ni lo puede ser nunca.

Esta es la razón por la que los tigres no son felinos

National Geographic nos explica qué son félidos: «Los félidos (Felidae) son una familia de mamíferos carnívoros que se diferencia principalmente por la forma del cráneo, un cuerpo musculoso con extremidades muy flexibles y, especialmente, por el hecho de poseer garras retráctiles, lo que significa que pueden sacarlas cuando las necesitan y ocultarlas dentro de una “vaina” cuando no las usan, gracias a lo cual se desgastan menos que las de otras especies, puesto que también son más frágiles en comparación».

Esta es la familia correcta, a la que nosotros llamamos félinos y dentro de ella hay varias subespecies. Siguiendo con la misma explicación: «Los félidos, a su vez, se dividen en dos subfamilias: la de los panterinos (Pantherinae) y la de los felinos (Felinae). Lo que les diferencia es, principalmente, una característica de los panterinos que los felinos no tienen: la capacidad de rugir, gracias a que su laringe posee unos tendones elásticos que les permiten emitir este sonido. Además, suelen tener un tamaño mayor y una musculatura más desarrollada, haciéndoles mucho más fuertes. En contraparte, los felinos suelen ser más esbeltos y ágiles.»

Como en toda regla hay una especie que rompe la norma: «Solo hay una excepción, el guepardo, cuyas garras son semi-retráctiles para permitirle un mejor agarre a la hora de realizar giros rápidos cuando caza, ya que es también el animal más rápido de esta familia y le sería imposible moverse así con las garras retraídas».

Por lo que los tigres no formarían parte de la familia de tu gato doméstico, aunque te parezca que son parecidos y tenga muchas similitudes, salvo el tamaño. Son animales muy bonitos, pero también peligrosos ya que son salvajes. Están acostumbrados a cazar a sus presas y a buscar alimentos por sí solos.

Los gatos tienen la suerte de contar con otro tipo de vida, lejos de tener que alimentarse por sí solos, aunque podrían hacerlo si la vida se lo pidiese. Como mucho pueden cazar algún que otro pájaro o rata para obsequiarla a sus dueños, pero en esencia es un animal que puede vivir años y años con todas las comodidades que le aporta el ser humano.

Forma parte de una familia de animales con unas cualidades muy concretas que lleva mucho tiempo acompañando al ser humano, habitando con él y dejando que admiren su belleza.