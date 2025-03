Ni Soria ni Valladolid: la ciudad de España en la que va a hacer tanto frío como en Nueva York

La ciudad de España en la que va a hacer tanto frío como en Nueva York, algo que quizás no esperaríamos y que acabará siendo el elemento que puede pasar. El hecho de estar bajo cero es algo que quizás hasta el momento no sucede con demasiada frecuencia en nuestro país, sino más bien algo cambiante en otra parte del mundo. Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de un giro radical que puede ser fundamental.

Una situación del todo inesperada puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Algo que quizás no esperaríamos y puede acabar convirtiéndose en una realidad. Un cambio de ciclo que hasta el momento puede acabar siendo una constante en determinadas partes del país. Una situación del todo inesperada es la que puede llegar con algunas novedades destacadas que serán las que sentiremos con determinados cambios de ciclo. Sin duda alguna, va a hacer tanto frío como en Nueva York en un punto de una España en la que el buen tiempo es una realidad.

Ni Valladolid ni Soria

España se caracteriza por un buen tiempo que nos acompaña en más de una ocasión. Deberemos empezar a tener en cuenta algunos cambios que hasta el momento no hubiéramos ni esperado, con ciertas novedades que hasta la fecha no pensábamos que tuviésemos por delante.

Somos un país al que llegan esos que quieren sol y alegría, pero también para poder afrontar determinadas situaciones que hasta el momento pensábamos que no teníamos por delante. Con algunos cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Por lo que, estaremos pendientes de algunos elementos que hasta la fecha no teníamos en mente. Es momento de apostar por algunos detalles que serán los que marcarán una diferencia importante, por lo que, podemos viajar no sólo a sitios donde el sol es protagonista, sino también aquellos en los que el frío será la novedad.

No sólo se convertirá en el lugar que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Parece que el frío no quiere irse del todo, en su lugar, tenemos una primavera un poco especial que quizás haga que tengamos el termómetro por debajo de lo que sería habitual. Los expertos determinan que hay una ciudad en la que el frío puede ser protagonista.

La ciudad de España en la que puede hacer más frío que en Nueva York

Nueva York es una ciudad que se caracteriza por sus inviernos fríos, si somos amantes de esa sensación de frío, de esa chimenea que se convierte en una gran aliada del confort o de esa nieve que lo inunda todo, nada mejor que conocer este punto de nuestro país.

La realidad es que en un futuro puede hacer más frío en España que en Nueva York, es una teoría que defiende una experta. Desde una entrevista a RAC 1, una experta analiza qué nos espera en un futuro no muy lejano: «según explica Olmedo, se debe a los cambios en la densidad del agua, que es el factor que provoca estos movimientos marinos. «La temperatura y la cantidad de sal determinan la densidad del agua. Cuanto más frío hace y cuanta más sal tiene el agua, más pesa, mientras que si se calienta o tiene menos sal, es menos densa. Todo ello hace que se vaya moviendo y lo hace a través de unas corrientes marinas que conectan todos los mares del planeta», explica. Siguiendo este razonamiento, como el deshielo provocado por el cambio climático está aportando mucha agua dulce al mar, esto provoca que el agua que inicialmente debía ganar peso y hundirse (haciendo un movimiento descendente) no acabe haciéndolo porque ya no está tan salada. Según Olmedo, eso sí, todavía hay que estudiar más si realmente el deshielo acabará alterando tanto las principales corrientes marinas mundiales».

El mar Mediterráneo puede ser el causante de que tengamos por delante una serie de elementos que pueden acabar haciendo aumentar la temperatura en determinadas partes de nuestro país. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a visualizar esta situación nueva en la que el frío sea una realidad.

El cambio climático puede acabar provocando esa situación que nadie esperaría, en determinadas partes del país. Un giro de guion que puede acabar partiendo de una base que puede ser la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Tocará ver realmente todo lo que puede pasar en estas jornadas en las que debemos prepararnos para lo peor, de una manera o de otra, el cambio en el tiempo puede afectar a nuestro país, sin esperarlo.