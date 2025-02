El motor de hidrógeno más prometedor de la historia… cancelado: se ha descubierto «algo»

Se ha descubierto algo, por lo que el motor de hidrógeno más prometedor de la historia se ha quedado en nada. La tecnología avanza y lo hace a tal velocidad que debemos empezar a prepararnos para un futuro que puede llegar a ser mucho más intenso de lo que esperábamos. La movilidad es un problema que las ciudades y las personas deben solucionar para llegar a la ansiada descarbonización.

Los desplazamientos suponen contaminación, a excepción del tren o del metro, el coche, el avión, el autobús o los barcos acaban funcionando con un sistema que se ha demostrado que es perjudicial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que llega a una velocidad asombrosa. Hemos visto como el combustible más usado del mundo, acababa resultando altamente peligroso para la salud. Por lo que, necesitamos buscar algunas alternativas que nos están alejando de lo que sería altamente perjudicial. De tal forma que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta una serie de cambios que pueden ser claves. Este descubrimiento supone un retroceso en lo que esperaríamos, un paso atrás por un motivo de peso.

Cancelado el motor de hidrógeno más prometedor de la historia

Los aviones siguen usando combustibles fósiles para trasladar a las personas de un lugar a otro del planeta. El cielo parece que se ha convertido en una gran cuadrícula, en especial si vemos como salen determinados elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Un viaje al año puede llegar a crear una cantidad de Co2 enorme. Por lo que, pese a que se recomienda buscar métodos alternativos para desplazarse, en algunas ocasiones, acaba siendo imposible de conseguir. De una manera que quizás no esperaríamos, debemos estar listos para afrontar un futuro que depende de descubrimientos como estos.

Un motor de hidrógeno que parecía prometedor se ha quedado en nada, en su lugar, tenemos que conformarnos con lo establecido. Sin poder optar a un tipo de elemento que podría ayudar a trasladar a muchas personas a la vez, sin necesidad de contaminar.

El mundo se ha quedado sin un invento que podría cambiarlo todo. Tal y como han descubierto los expertos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

La revista especializada EcoNews ha dado la voz de alarma, estos expertos han visto como se pasaba de una ganancia enorme, de la mano de un tipo de detalle que podría acabar siendo el que marque una diferencia. Un cambio de ciclo a la hora de ver estos cambios que hasta el momento no pensábamos que fueran tan reales.

Estos expertos afirman que: «Airbus, la principal corporación aeroespacial, ha estado buscando explorar soluciones de motores alternativas. Anteriormente, habían anunciado que planeaban desarrollar una aerolínea operativa alimentada por hidrógeno para mediados de la década de 2030. El plan forma parte de su iniciativa ZEROe para desarrollar un avión comercial de 100 asientos propulsado por hidrógeno para la entrada en servicio. Sin embargo, se informa que estos planes se han puesto en espera. Force Ouvrière, el sindicato de trabajadores franceses, Airbus ha pospuesto sus planes de desarrollar el avión de pasajeros propulsado por hidrógeno hasta por 10 años. Además de esto, están reduciendo su financiación para el programa tecnológico ZEROe en un 25 %. Han cancelado «subproyectos no especificados» y ya no planean hacer una prueba de vuelo para un tren motriz de celda de combustible en su banco de pruebas de vuelo A380. En respuesta a los planes modificados, Airbus ha dicho que siguen «comprometidos con nuestro objetivo de llevar al mercado un avión de hidrógeno totalmente viable y totalmente eléctrico. Este compromiso se alinea con nuestra ambición de liderar la descarbonización de la aviación y apoyar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la industria». Agregaron: «Reconocemos que el desarrollo de un ecosistema de hidrógeno, incluyendo infraestructura, producción, distribución y marcos regulatorios, es un gran desafío que requiere colaboración e inversión global. Los acontecimientos recientes indican que el progreso en los facilitadores clave, en particular la disponibilidad de hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovables a escala, es más lento de lo previsto».

Siguiendo con la misma explicación: «En 2024 surgieron señales de que el proyecto de hidrógeno iba a ser suspendido. En diciembre, las soluciones de hidrógeno no estaban presentes en las solicitudes de propuestas para la siguiente fase del proyecto de investigación de Aviación Limpia de Europa. El desarrollo de la tecnología ZEROe está apoyado mayoritariamente por la iniciativa público-privada Clean Aviation, pero Call 3, la primera convocatoria de proyectos bajo la Fase 2 del programa europeo, no incluye pruebas de vuelo de ningún motor de hidrógeno. En cambio, Airbus parece estar planeando realizar pruebas de vuelo de un ventilador abierto con evaluaciones de un motor con conductos utilizando el mismo pilón. «Hemos decidido ahora que la demostración de prueba de vuelo se basará en SAF, por lo que no es hidrógeno», dice el director ejecutivo de Clean Aviation, Axel Klein. Al comentar sobre la reunión SciTech del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA) en Orlando, Florida, en enero, agrega: «Vamos a volar primero con un ventilador abierto en un motor interno en un A380. Por lo tanto, el ventilador abierto será el primero y el segundo, estaremos viendo las propuestas de motores con conductos, que serán las segundas en el mismo pilón».