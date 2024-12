Jamás dejes enchufado este aparato durante una tormenta: las consecuencias pueden ser fatales

Durante una tormenta será mejor que jamás dejes desenchufado este aparato eléctrico, las consecuencias de este hecho pueden ser terribles. Será mejor que empecemos a pensar en lo que puede suponer este importante cambio de ciclo que puede ser lo que marque el futuro de nuestra casa. Estamos viendo llegar más lluvias de lo que podríamos esperar y con algunos detalles que pueden ser los que marquen la diferencia en muchos aspectos. Tocará estar preparado para unas consecuencias que pueden ser fatales.

Tocará visualizar esta transformación que quizás hasta la fecha no te hubieras puesto manos a la obra desenchufando un elemento que puede cambiarte para siempre la manera de hacer las cosas. Tenemos que proteger nuestra casa y hacerlo de la mejor manera posible con ayuda de algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que nos están esperando. Las lluvias son una constante en este otoño que amenaza con seguir la tendencia hacia un invierno que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Las consecuencias pueden ser fatales

No le damos importancia a la llegada de una tormenta, pero es indispensable que tengamos muy claro, lo que nos está esperando. Hace no muchos años, nuestras madres y abuelas no dudaban en desenchufar todo y ponerse a salvo cuando empezaba a llover y eso quiere decir que deberíamos empezar a prepararnos para lo peor.

Quizás nos podrían parecer exageradas, pero tenían miedo a que esa electricidad que tanto les había costado conseguir desapareciera. Recordamos ver pasar las tormentas a la luz de la chimenea y al calor de unas casas que se quedaban a oscuras por precaución.

Tampoco se podía caminar con los pies descalzos, pero eso ya no tiene que ver con la electricidad. Lo importante es que se aseguraban de que, nada pudiera golpear las casas, esos rayos que podían sentirse atraídos por una situación cambiante, se convirtieron en algo radicalmente distinto.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Evitaremos consecuencias fatales si seguimos las recomendaciones de los expertos.

Nunca dejes enchufado este aparato durante una tormenta

Durante una tormenta será mejor que nos preparemos para afrontar esos rayos que pueden caer a toda velocidad. De la mano de algunos consejos de profesiones evitaremos que nuestros aparatos eléctricos o incluso nuestra casa y personas que vivan en ella se vean afectados por estos imprevistos.

Las tormentas eléctricas son una realidad que puede afectarnos en mayor o menos media, pero siempre pueden causar daños. Incluso a las personas, hay algunos detalles que debemos cumplir y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta.

Tocará estar pendiente de algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Es algo que puede acabar siendo lo que marcará la diferencia en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Por lo que, quizás ha llegado el momento de empezar a pensar en una situación totalmente inesperada.

La atracción de los rayos a los árboles, pero también a esa instalación eléctrica o antela que apunta también hacia el cielo, al igual que estos elementos naturales, es clave para protegernos. Con algunos pequeños detalles, podemos conseguir hacer realidad determinados cambios que serán fundamentales.

Son días de tormentas en los que debemos prepararnos. No bastará sólo con desenchufar los cables, también debemos hacer lo propio con la toma de la antena de la televisión, el elemento que puede provocarnos más problemas y que acabará dando una serie de novedades cada vez que llueva o haga mal tiempo.

Iberdrola desde su blog nos da algunos consejos para luchar contra los rayos: «Un rayo, por naturaleza, busca el camino más corto para ir desde el punto de entrada en un edificio u hogar hasta el suelo, priorizando metales o superficies conductoras y que ofrezcan poca resistencia (por ejemplo, un mástil de metal con una antena mojado sería ideal para un rayo, ya que encima suele sobresalir por los tejados). Por ello, si el edificio tiene una antena de telefonía o una antena de televisión, lo más probable es que cuente con un pararrayos cerca o con una protección que impida que el rayo se transmita hasta los hogares. En un apartamento debemos tener en cuenta que pueden sufrir problemas los ordenadores, los portátiles y los televisores. Especialmente los televisores si tienen una antena individual que no está protegida (las antenas comunitarias sí suelen estarlo) y cae un rayo sobre ella. El router de fibra, por ejemplo, y las conexiones de fibra óptica no sufrirían ningún daño por sobrecarga de tensión en tormentas porque están protegidos. No obstante, estos aparatos suelen tener algún sistema de protección frente a cambios de corriente, pero es habitual que no sea suficiente en caso de una fuerte descarga. A través del agua también existe el riesgo de electrocución, así que hay que evitar darse duchas, baños, o estar en contacto con el agua corriente».