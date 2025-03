Hallazgo insólito de la NASA: encuentra una base secreta escondida en un lugar recóndito

Encuentra una base secreta escondida en un lugar recóndito, la NASA no da crédito sobre este hallazgo insólito que pone los pelos de punta. Sin duda alguna, estamos ante una situación que puede acabar siendo la que marque el futuro, en especial, si tenemos en cuenta algunos retos que pueden ser claves y que en cierta manera marcarán el futuro de la humanidad. Tocará estar muy pendiente de lo que pasa en unos días en los que, tendremos que ver llegar determinados cambios que pueden ser significativos.

La NASA realiza un hallazgo insólito

Encuentra una base secreta en un lugar recóndito del planeta

Tal y como nos explica el blog de la NASA: «En abril de 2024, el científico de la NASA Chad Greene voló a bordo de un Gulfstream III con un equipo de ingenieros, monitoreando un instrumento de radar mientras sondaba la capa de hielo de Groenlandia debajo. Volando a unas 150 millas al este de la Base Espacial de Pituffik, en el norte de Groenlandia, Greene tomó esta foto desde la ventana del avión que mostraba la vasta y estéril extensión de la superficie de la capa de hielo. Fue entonces cuando el radar detectó inesperadamente algo enterrado dentro del hielo. «Estábamos buscando el lecho del hielo y los pops Camp Century», dijo Alex Gardner, un científico criosférico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, que ayudó a dirigir el proyecto. «No sabíamos lo que era al principio». Camp Century, también conocida como la «ciudad bajo el hielo», es una reliquia de la Guerra Fría. Los EE. UU. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó la base militar en 1959 cortando una red de túneles dentro de la capa cercana a la superficie de la capa de hielo. Después de que fuera abandonado en 1967, la nieve y el hielo continuaron acumulándose, y las estructuras sólidas asociadas con la instalación ahora se encuentran al menos 30 metros (100 pies) por debajo de la superficie».

Siguiendo con la misma explicación: «El radar mide la distancia enviando ondas de radio y cronometrando el tiempo que tardan en reflejarse en el sensor. Al igual que un ultrasonido para las capas de hielo, los científicos pueden usar el radar para mapear la superficie del hielo, sus capas internas y el lecho rocoso de abajo. Encuestas aéreas anteriores que sobrevolaron Camp Century han detectado señales de la base dentro del hielo. Esos vuelos utilizaron un radar de penetración terrestre convencional, que apunta hacia abajo y produce un perfil 2D de la capa de hielo. En esa vista (mapa a continuación), las estructuras sólidas de Camp Century parecen un punto en las capas de hielo deformadas. Sin embargo, los vuelos de abril de 2024 tenían el UAVSAR (Radar de apertura sintética de vehículos aéreos no habitados) de la NASA montado en el vientre de la aeronave. El sistema mira hacia abajo y hacia un lado, produciendo mapas con más dimensionalidad. «En los nuevos datos, las estructuras individuales en la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes se habían visto», dijo Greene, también científico criosférico de JPL. Comparando el nuevo mapa de radar de Camp Century (que se muestra en la parte superior de esta página) con mapas históricos del diseño planificado de la base, las estructuras paralelas parecen alinearse con los túneles construidos para albergar una variedad de instalaciones».