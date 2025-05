Hallazgo insólito en el Mar Menor: descubren el origen de la mancha blanca que aparece en el agua

El origen de la mancha blanca que aparece en el agua pone los pelos de punta, en este hallazgo insólito que lo cambia todo en el Mar Menor. Este punto de España puede tener más de una sorpresa inesperada que hasta la fecha no habíamos ni tenido en cuenta. Tocará ver qué es lo que nos depara una ciencia que no duda en aprovechar hasta el más mínimo detalle para saber en todo momento las cosas que realmente podemos empezar a tener en cuenta. Por lo que, este tipo de descubrimiento puede cambiarlo todo.

Son días de descubrir un hallazgo insólito que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Estos elementos que pueden acabar siendo los que marquen estas jornadas que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente. Este descubrimiento lo puede cambiar todo y sin duda alguna, se acabará convirtiéndose en algunos detalles que quizás hasta la fecha no habíamos ni tenido en consideración. Es hora de saber qué es lo que nos detallan estos expertos de la mano de una mancha blanca que puede acabar siendo la que marque estos días.

En el Mar Menor han realizado un hallazgo insólito

Sin duda alguna, estamos ante una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán la diferencia. Nuestro país tiene lugares que son realmente un misterio y pueden acabar convirtiéndose en el origen de un sinfín de opciones que quizás no esperaríamos que se hicieran realidad.

Tenemos que poner sobre la mesa algunos cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. La naturaleza nos está mandando un mensaje importante que debemos empezar a visualizar, de la mano de ciertas situaciones que tenemos en mente.

El Mar Menor se ha convertido en objeto de estudio y lo ha hecho de tal forma que ha acabado siendo el origen de una mancha blanca que realmente pone los pelos de punta. Tenemos que estar preparados para ver llegar determinadas situaciones que han acabado siendo los que nos acompañarán en estos días.

Sin duda alguna, deberemos aprovechar al máximo determinados detalles que son los que acabarán marcando la diferencia. Estamos ante una serie de elementos que serán los que realmente nos acompañarán en estos días.

Descubren el origen de la mancha blanca que aparece en el agua

Este elemento que nos ha dejado en shock, esta mancha blanca puede acabar convirtiéndose en una nueva realidad que será clave en muchos sentidos. Los científicos han dado en el clavo a la hora de analizar una preocupante mancha de color blanco que ha aparecido en el Mar Menor.

Tal y como nos explican desde el blog del Instituto Español de Oceanografía: «Un equipo multidisciplinar de investigación liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en el marco del proyecto BELICH, acaba de publicar en la revista internacional Science of the Total Environment un exhaustivo estudio sobre el fenómeno de la mancha blanca del Mar Menor, un evento de blanqueamiento del agua que se detectó en el verano de 2022. Este trabajo confirma y amplía los resultados preliminares difundidos en 2024, en los que el IEO-CSIC ya atribuyó la aparición de la mancha a la precipitación de carbonato cálcico. Ahora, tras un detallado análisis multidisciplinar que abarca la físico-química del agua y sedimentos, la materia orgánica, las comunidades fitoplanctónicas y la dinámica sedimentaria, los investigadores han podido caracterizar en profundidad el fenómeno conocido científicamente como whiting. El estudio demuestra que la mancha blanca está compuesta por cristales microscópicos de calcita formados in situ en la laguna. Además, mediante observaciones con microscopía electrónica y análisis isotópicos, se ha confirmado que se trata de precipitación autigénica, no de materiales arrastrados desde tierra firme. En cuanto a las causas, los científicos apuntan a procesos de largo plazo derivados de la alteración de la cuenca del Mar Menor, como el aumento del nivel freático y de la carga de carbonatos en las aguas subterráneas, que habrían modificado el pH de la laguna favoreciendo la precipitación de carbonato cálcico».

Siguiendo con la misma explicación: «El fenómeno ha tenido un fuerte impacto ecológico, según detalla Juan Manuel Ruiz, responsable del proyecto BELICH, “la opacidad del agua en la zona de la mancha ha impedido el paso de luz solar, provocando la desaparición total de las praderas de vegetación marina”, explica el científico. “Esta investigación pone de manifiesto, una vez más, la profunda conexión entre la salud de los ecosistemas costeros y la gestión de los recursos hídricos y del territorio en sus cuencas vertientes”, apunta Ruiz. El estudio ha sido realizado por diversos equipos del IEO, pertenecientes a los centros oceanográficos de Murcia, Canarias, Málaga y A Coruña, además de otras instituciones del CSIC, como CEBAS, IPE y IACT, implicados todos ellos en el proyecto de investigación BELICH. Este proyecto tiene como objetivo el estudio, monitorización y modelización del ecosistema del Mar Menor y se enmarca en el Marco de Actuaciones Prioritarias para su Recuperación impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con financiación de fondos Next Generation de la Unión Europea».