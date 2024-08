Hallan el ‘agua perdida’ de Marte a 2 kilómetros de la superficie

Un grupo de científicos de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) descubrieron el pasado mes de febrero que había agua y manantiales helados en el ecuador de Marte, algo que no se creía posible. Ahora, este martes se ha descubierto el agua perdida que estaba 2 kilómetros bajo el suelo marciano, donde se esconden cantidades de agua suficientes para llenar varios océanos terrícolas.

🚨 BREAKING: NASA has detected evidence of huge reservoirs of liquid water beneath the surface of Mars

Scientists believe the amount of groundwater could cover the entirety planet to a depth of 1 mile (1.6 km) 🤯 pic.twitter.com/HAIWJ99dNU

— Latest in space (@latestinspace) August 13, 2024