Descubrimiento histórico en la ciencia: el rey Midas existió y estas son las pruebas que lo demuestran

El rey Midas existió, este último descubrimiento histórico ha dado pruebas de que este personaje existió. La ciencia revisa la historia, cada nuevo descubrimiento es capaz de cambiarla por completo. Sabiendo que no hay nada de cierto, estamos intentando escribir un pasado que tiene mucho que ver con el futuro que estamos viviendo. Sin duda alguna, tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que nos dan pruebas de lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

El pasado es la fuente de la que bebe un presente, que no sería como es, sin la ayuda de determinados elementos que lo forjan. Hemos escuchado muchas leyendas de personajes históricos. Nos hemos dejado llevar por esa imaginación que ha dado muestras de cambios y simplemente, nos alejamos de todo lo que llega a toda velocidad, viendo ese pasado que a veces nos hace pensar que no era tan malo como pensábamos, sino más bien todo lo contrario. La ciencia y la historia suelen ir de la mano dando señales de cambios, de una manera que quizás no teníamos en mente hasta ahora, el rey Midas existió y estas son las pruebas que lo demuestran.

La ciencia realiza un descubrimiento historia

Los que escriben la historia pueden hoy en día servirse de una serie de procedimientos científicos que ayudan a conocerla un poco mejor. Es imposible que tengamos la plena confirmación de que algo es de una determinada forma, pero al menos, podemos estar seguros de que quizás podemos tener más datos reales.

El pasado ha ganado peso con el descubrimiento del ADN y de otras técnicas que permiten saber más sobre esos elementos que estuvieron antes que nosotros en este plano. Pero no debemos olvidar el papel del hombre en este proceso.

Las historias y las leyendas, esas que nacen de una determinada comunidad y van pasando de uno a otro, a lo largo del tiempo y de los años. La historia oral, también juega un papel importante. De la misma forma que lo hace la escrita, aquellos textos que nos llegan para ser analizados.

De ellos se puede desprender que hay determinados personajes que existieron. Una combinación de factores puede dar a conocer a uno de los pesos pesados del mundo antiguo, el rey Midas, ese que convertía todo lo que tocaba en oro.

El rey Midas existió en el pasado

Según un reciente estudio publicado en la revista especializada Brill: «No existen fuentes históricas internas para la historia del pueblo. Los griegos los llamaban frigios. La primera referencia a los frigios en Occidente. Las fuentes históricas aparecen en el texto de Heródoto, que vivió en el siglo V. siglo aC (I.14, VII.73). Heródoto (1.14) registra que el rey Midas de Frigia

dedicó su trono real al santuario de Delfos y que él mismo Lo vi todavía a la vista.1 La fecha de la dedicación de Midas está situada específicamente por Heródoto a una época anterior a las dedicatorias del rey Giges de Lidia (reinó California. 685-650 a.C.).2 La implicación de la afirmación de Heródoto es que Midas reinó en una época anterior a Giges, y este posicionamiento cronológico casi ciertamente establece una fecha anterior a principios del siglo VII para el Midas de Heródoto. Eso el rey Midas de Frigia de Heródoto vivió en el siglo VIII a.C. y es el mismísimo misma persona citada por el rey asirio Sargón II de finales del siglo VIII (entre los años 717 y 709 a. C.) como rey Mita de Mushki ha sido aceptado durante mucho tiempo por la mayoría de los eruditos, incluidos los primeros en escribir sobre los frigio».

Gracias a una relación entre personajes históricos de la misma zona se puede llegar a esta conclusión. La leyenda nace de sus poderos o de la manera en que reinó. La historia puede estar manipulada o con algunos adornos de más, pero eso sí, el personaje como tal está en un lugar muy especial.

Si lo comparamos con otros reyes contemporáneos podemos empezar a visualizar la figura de este grande que ha llegado hasta nuestros días. No sólo su leyenda sino esas conexiones que hacen más fácil situarlo en la línea temporal que nos lleva a resolver algunos misterios del mundo antiguo.

Conseguiremos con este importante hallazgo, saber en todo momento qué nos puede estar esperando en estos días que tenemos por delante y la manera en la que estudiaremos la historia. Con la ayuda de estos expertos que no paran de desenterrar y de realizar estos descubrimientos a través de textos y novedades que van convirtiendo el pasado en este puzzle que acabará teniendo una forma muy concreta. Desde el futuro se puede intentar averiguar un pasado que llega cargado de novedades.