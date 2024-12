Descubren el significado de unas grabaciones del fondo del océano después de 40 años

Después de 40 años se han descubierto unas grabaciones del fondo del océano que pueden cambiarlo todo. Esta parte del planeta está siendo la última frontera ante algunos elementos que quizás hasta ahora no habríamos tenido en cuenta. Una opción que nos ha alejado de una serie de datos que hasta la fecha quizás no hubiéramos pensado que son una realidad. Hay vida más allá de la superficie de un planeta que quizás no conocemos como deberíamos, sino que nos sigue guardando algunas sorpresas inesperadas.

El fondo del océano es algo que realmente puede acabar siendo una puerta de entrada a unos determinados cambios que pueden ser los que nos acompañen en estas próximas jornadas. Tocará ver qué es lo que nos depara el tiempo, de la mano de algunas cifras que se convertirán en un giro radical que puede ser lo que marque una diferencia en un futuro no muy lejano. Siendo una de las pocas partes del mundo en el que pueden descubrirnos un lugar que colonizar o que nos traiga una serie de elementos que serán fundamentales para el futuro.

El fondo del océano puede ser la última frontera

Los descubrimientos más recientes nos hacen viajar en el tiempo a hace 40 años, cuando se empezó a descubrir un giro radical que ha acabado siendo el que nos ha acompañado en estas jornadas que tenemos por delante. Las grabaciones que fueron descubiertas en estos días pueden marcar la diferencia.

La ciencia intenta dar explicaciones ante una serie de datos que pueden acabar siendo los que marcarán el cambio que queremos ver. De camino a una situación que realmente puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa. Todo pasa por algo y es parte de un destacado cambio de ciclo que nos rodea de forma realmente significativa.

La Tierra es el planeta azul, tiene una serie de elementos que se acabarán convirtiendo en una de las partes a las que el ser humano deberá expandirse si sigue creciendo a la misma velocidad. Los océanos son los elementos que forman gran parte de nuestro planeta.

Estas grabaciones nos ayudan a entender un poco mejor qué pasa en este fondo del océano al que el ser humano no ha conseguido llegar. Especialmente ante una presión que realmente puede cambiarlo todo de una forma sorprendente. Esto es lo que dice la ciencia.

Unas grabaciones del fondo del océano han aparecido 40 años después

El sonido que se registró hace 40 años fue clasificado como Bio Duck o pato biológico, al no poder identificarse con cualquier otro animal o proceso geológico de la propia Tierra. La realidad es que se ha convertido este hecho en un enigma para el que se ha tardado más de 4 décadas en dar solución.

Un reciente artículo publicado en The Royal Society nos dice que: «Durante décadas, el sonido del pato biológico se ha registrado en el Océano Austral, pero el animal que lo produce ha seguido siendo un misterio. Este sonido omnipresente, que se escucha principalmente durante el invierno austral en el Océano Austral, se ha registrado en aguas antárticas y contemporáneamente frente a la costa oeste de Australia. Aquí, presentamos evidencia concluyente de que el sonido del pato biológico es producido por las ballenas minke antárticas ( Balaenoptera bonaerensis ). Analizamos datos de etiquetas de grabación acústica de múltiples sensores que incluían sonidos intensos de pato biológico, así como barridos descendentes singulares que anteriormente se habían atribuido a esta especie. Este hallazgo permite la interpretación de una gran cantidad de grabaciones acústicas de largo plazo para esta especie previamente acústicamente oculta, lo que mejorará nuestra comprensión de la distribución, abundancia y comportamiento de las ballenas minke antárticas. Esta es información crítica para una especie que habita en un entorno de hielo marino de difícil acceso que está cambiando rápidamente en algunas regiones y ha sido objeto de polémicos esfuerzos de muestreo letales y de acciones legales internacionales en curso».

Siguiendo con la misma explicación: «Este estudio es el primero en analizar grabaciones de etiquetas acústicas de ballenas minke antárticas. Nuestros resultados resuelven el misterio en torno a la fuente del sonido del pato biológico, que es uno de los sonidos más frecuentes en el océano Austral durante el invierno austral y que ahora puede atribuirse inequívocamente a la ballena minke antártica. Estos resultados tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de esta especie, que es de particular prioridad para la Comisión Ballenera Internacional».

Por lo que, son las ballenas las que empiezan a dar señales de cambios que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la manera de hacer realidad ese conocimiento total de unos mares que siguen guardando importantes secretos.