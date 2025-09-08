Descubren que uno de los árboles más comunes de España es capaz de filtrar oro y los científicos no dan crédito

En diversas regiones de España, es frecuente encontrar masas forestales dominadas por una especie vegetal introducida desde el hemisferio sur. Siempre pasó desapercibida, hasta que un estudio realizado en Australia cambió el panorama. Lo descubierto transforma por completo la percepción sobre uno de los árboles más comunes de España.

El hallazgo se originó en Kalgoorlie, un área semidesértica del país oceánico, conocida por su actividad minera. Allí, un grupo de investigadores analizó el comportamiento de estos árboles frente a la presencia de partículas metálicas en el subsuelo.

¿Cuál es uno de los árboles más comunes en España que es capaz de filtrar oro?

El árbol que protagonizará el resto de este artículo es nada más y nada menos que el eucalipto. El estudio australiano recién mencionado, publicado en la revista Nature, reveló que los eucaliptos poseen un sistema radicular especialmente profundo.

Estas raíces, que pueden alcanzar los 40 metros de profundidad, buscan fuentes de agua subterránea en terrenos áridos. En ese proceso de absorción, también captan minerales disueltos, entre ellos, partículas microscópicas de oro.

El oro, aunque es tóxico para las plantas, se transporta en cantidades mínimas a través del sistema vascular del árbol. Una vez alcanzan las hojas y ramas, las partículas son expulsadas como parte de un mecanismo defensivo.

En el proceso de investigación notaron que las hojas analizadas contenían restos de oro apenas perceptibles. Estos últimos solo pudieron apreciarse mediante microscopía de rayos X.

Estas evidencias fueron interpretadas por los investigadores como una señal indirecta de depósitos subterráneos de oro. Es decir, los árboles actúan como indicadores naturales del potencial minero de la zona donde se encuentran.

El uso que podría dársele al eucalipto, uno de los árboles más comunes de España

El eucalipto está presente en comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria o Andalucía. Su expansión en el norte peninsular, especialmente en áreas costeras y húmedas, fue objeto de controversia por su impacto ambiental y comportamiento invasivo.

Sin embargo, este reciente descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre su posible utilidad en otro campo. Dicho esto, podrían tener un papel en la exploración de yacimientos minerales mediante métodos menos invasivos:

No se requiere talar ni perforar el terreno.

Se evita la destrucción del hábitat natural.

Las muestras se toman únicamente de hojas y ramas caídas.

Potenciales usos del eucalipto en la minería y la investigación ecológica

El equipo de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), el organismo estatal australiano a cargo del estudio, señaló que no se pretende extraer oro directamente de los árboles. Su interés se centra en la posibilidad de que funcionen como sensores biológicos.

«Los eucaliptos actúan como bombas hidráulicas naturales, absorbiendo agua y minerales desde profundidades extremas», explicó el investigador principal, Dr. Melvyn Lintern.

Esto introduce una herramienta más para los equipos de prospección en zonas donde la minería convencional puede ser inviable o demasiado costosa. El uso de vegetación como marcador mineralógico abre líneas de investigación en minería sostenible.

Según el estudio, no todos los árboles contienen oro, ni todos los eucaliptos crecen sobre depósitos valiosos. Pero la presencia de trazas de metal en las hojas permite delimitar áreas de interés para análisis posteriores más precisos. Es decir, actúan como filtros y a la vez como señalizadores naturales.

A futuro, podría complementarse con drones, satélites y análisis de espectro para generar mapas más precisos del subsuelo sin necesidad de intervención directa. El papel del eucalipto en la minería ecológica es, por ahora, una posibilidad en exploración, pero ofrece datos concretos y prometedores.