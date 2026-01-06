Los científicos sin palabras: el incidente del Rover en Marte cambia lo que se sabía hasta ahora

El incidente del Rover en Marte cambia lo que se sabía hasta ahora, los científicos se quedan sin palabras. Ese planeta rojo en el que la NASA ha depositado todas sus promesas se ha convertido en la fuente de algunos detalles que podemos empezar a tener en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber lo que puede pasar en un planeta lejano que guarda más de un secreto.

Cambia lo que se sabía hasta ahora este incidente del Rover en Marte

Tal y como explican desde Econews: «El rover Curiosity de la NASA no se propuso hacer titulares con un momento «eureka». Simplemente rodó sobre una roca el 30 de mayo de 2024, la abrió y expuso algo que los científicos nunca antes habían confirmado en Marte: cristales amarillos brillantes de azufre elemental, también llamados «azufre nativo». Ese detalle importa porque Curiosity ha encontrado azufre en Marte muchas veces, pero generalmente encerrado dentro de los sulfatos, sales que se forman a medida que el agua se evapora. El azufre puro es diferente. Se forma bajo un conjunto relativamente estrecho de condiciones, y el equipo de la NASA dice que esas condiciones no se han asociado con la historia conocida de esta ubicación específica».

Siguiendo con la misma explicación: «El descubrimiento ocurrió en el canal de Gediz Vallis, un surco sinuoso en el Monte Sharp dentro del Cráter Gale. El Monte Sharp se eleva a unas 3 millas o 5 kilómetros, y Curiosity ha estado escalando sus capas desde 2014, utilizando la montaña como una línea de tiempo natural de los entornos cambiantes de Marte. Desde octubre de 2023, el rover ha estado explorando una región «rica en sulfatos», que ya señalaba un pasado acuoso vinculado a la evaporación y la química cambiante. El nuevo hallazgo añade una pieza de rompecabezas que no encaja perfectamente en la historia que los científicos pensaban que estaban leyendo de las rocas. Gediz Vallis también es un lugar donde el paisaje en sí se ve dramático. La NASA dice que los científicos sospechan que el canal fue tallado por flujos de agua líquida y escombros, y el trabajo de cerca de Curiosity sugiere que tanto las inundaciones energéticas como los deslizamientos de tierra dieron forma a diferentes pilas de escombros. Becky Williams, del Instituto de Ciencias Planetarias, lo dijo claramente: «Este no fue un período tranquilo en Marte».

Unas rocas que cambian lo que se sabía de un planeta que parece que estamos descubriendo poco a poco. Este rover ha dado sin esperarlo con una serie de detalles que pueden ser esenciales.