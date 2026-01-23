Los científicos no dan crédito: hallan una especie de araña con un collar de parásitos que parecen perlas lujosas

Hallan una especie de araña con un collar de parásitos que parecen perlas lujosas, los científicos no dan crédito. La realidad siempre acaba superando la ficción cuando estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la idea de que tocará empezar a tener en cuenta algunos elementos que siempre aparecerán en estos días en los que cada detalle cuenta. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a encontrar en estas jornadas en las que realmente la propia naturaleza se convierte en la antesala de algo más.

Pese a que llevamos miles de años compartiendo el planeta, todavía no hemos llegado a conocer a todos los animales que forman parte de este tipo de ecosistema.

No dan crédito los científicos

Hallan una especie de araña con un collar de parásitos que parecen perlas lujosas

Parecen perlas lujosas este collar de parásitos que han descubierto los científicos que rodea el cuello de una especie de araña muy concreto.

Los expertos de Techno Science explican en un reciente artículo: «Una observación fortuita en las colecciones zoológicas del Instituto Butantan de Brasil resultó ser particularmente intrigante. Al clasificar arañas y escorpiones, unos investigadores notaron un pequeño arácnido adornado con una estructura que recordaba a un collar de perlas. Este descubrimiento inusual suscitó de inmediato preguntas sobre la naturaleza de este apéndice. Tras un examen más detallado, estas «perlas» resultaron ser larvas de ácaros parásitos. Hasta entonces, Brasil solo contaba con un único caso documentado de ácaros parásitos en arañas, que involucraba una familia diferente. Este nuevo hallazgo promete así ampliar nuestros conocimientos sobre las interacciones entre estos pequeños organismos».

Siguiendo con la misma explicación: «Para validar su descubrimiento, los científicos utilizaron diversas técnicas microscópicas. Sus análisis morfológicos llevaron a la identificación de una nueva especie de ácaro parásito, nombrada Araneothrombium brasiliensis. Este trabajo, apoyado por la FAPESP, fue publicado en la International Journal of Acarology, marcando un avance notable. Este ácaro pertenece a un género descrito por primera vez en Costa Rica en 2017. Su presencia en Brasil indica que podrían existir especies relacionadas en otros países neotropicales. Las larvas, que miden aproximadamente medio milímetro, parasitan arañas juveniles de solo unos pocos milímetros de longitud. Los especímenes fueron recolectados cerca de cuevas en Pinheiral, en el estado de Río de Janeiro, un entorno comparable al de otra especie brasileña de ácaro parásito de arañas. Los investigadores observaron que todas las larvas estaban repletas de alimento, señal de que habían consumido una gran cantidad de linfa. Estos ácaros se alimentan chupando la linfa a nivel del pedicelo, la región más vulnerable de la araña. Este ataque a individuos jóvenes podría corresponder a un comportamiento oportunista, ya que los juveniles son más sensibles a los parásitos. Además, estos ácaros podrían parasitar otros artrópodos, como algunos insectos».

Un descubrimiento que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo, con ciertas peculiaridades que debemos conocer y que pueden cambiarlo todo. Un plus de buenas sensaciones que nos descubren estos expertos desde prácticamente la otra parte del mundo.