Los científicos no dan crédito: este adorable animal pueden ser un reservorio del virus de la viruela del mono

Este adorable animal puede ser un reservorio del virus de la viruela del mono, los científicos no dan crédito. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que en cierta manera puede acabar siendo clave, en estos días que tenemos por delante y que nos marcará de cerca, de camino a un futuro incierto. Hemos vivido una pandemia mundial con algunos elementos que nos han convertido en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que en cierta manera puede ser clave. Será el momento de empezar a pensar en estos días en los que realmente todo puede ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que será esencial. Con una novedad importante que puede convertirse en un riesgo para el futuro. Sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Los científicos no dan crédito a lo que han descubierto, este animal, puede contener una de las más peligrosas enfermedades de los últimos tiempos.

No dan crédito los científicos

Los expertos no dan crédito a lo que han descubierto, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Tocará estar muy pendientes de ciertos cambios que pueden convertirse en un problema en un futuro muy cercano.

La ciencia intenta dar con algunas novedades que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa inesperada. Una cierta novedad que puede acabar siendo lo que nos dará más de una terrible previsión.

La pandemia que hemos vivido no será la única. Tal y como sucedió en el pasado, los animales pueden servir de reservorio de ciertas enfermedades que llegan sin avisar y pueden convertirse en un problema mayor en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante y que nos harán mirar con otros ojos, lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Hay un animal que se ha convertido en uno de los posibles reservorios de la viruela del mono.

Este adorable animal puede ser el reservorio de la viruela del mono

Tal y como nos explican en un reciente artículo publicado en la revista Nature: «Cuando la investigación sobre la ecología del virus de la viruela del mono entró en la última etapa en 1984, tres grupos de animales fueron considerados candidatos prioritarios para el mantenimiento de las circulaciones de virus en la naturaleza debido a su densidad de población relativamente mayor: roedores terrestres, ardillas y murciélagos gregarios. Tras el aislamiento del virus de una ardilla salvaje en 1985, se llevó a cabo otra encuesta en la zona de Bumba de Zaire en enero-febrero de 1986, que incluyó la recolección de muestras de animales, más tarde probadas por laboratorios colaboradores de la OMS. No se encontraron anticuerpos en 233 roedores probados. Una alta prevalencia de anticuerpos específicos de la viruela del mono (24,7%) encontrados en 320 ardillas de especies de Funisciurus anerythrus sugirió que estos animales soportan la transmisión del virus en las áreas que rodean los asentamientos humanos. Un nivel consistentemente alto de prevalencia de anticuerpos encontrado entre las ardillas Heliosciurus rufobrachium sugirió que esta especie también está constantemente involucrada en la transmisión. Las ardillas, los únicos mamíferos infectados con frecuencia por la viruela del mono en las áreas de las actividades humanas, que con frecuencia están atrapadas por la población, son obviamente una fuente importante de infección para los seres humanos. De los 39 primates recogidos durante la encuesta del bosque primario, se encontró que tres eran seropositivos para la viruela del mono. En este momento, sin embargo, es difícil decir si los primates desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la transmisión del virus en la naturaleza, o (como los seres humanos) que son un anfitrión ocasional del virus. Se discuten las posibilidades de la transmisión del virus de la viruela del mono sostenida por las ardillas fuera de las áreas de las principales actividades humanas».

Unas ardillas que pueden transmitir más enfermedades de lo que parece, pero son tan adorables que no tenemos en cuenta su potencial. La próxima gran pandemia estará marcada por los cambios a la hora de relacionarnos con los animales y en este caso, las ardillas pueden guardar un secreto enorme que deberemos conocer, antes que nada. Este estudio nos indica que son claves para propagar o mantener en su interior una enfermedad que puede causar estragos.